João Gomes comenta condição enfrentada por Ary Mirelle na gravidez: 'Todo cuidado'

O cantor João Gomes comentou os desafios que sua esposa, a influenciadora digital Ary Mirelle, está enfrentando durante a gestação

O cantor João Gomes marcou presença no 32º Prêmio da Música Brasileira, que aconteceu no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro,na noite desta quarta-feira, 4. Durante a ocasião, ele falou sobre a ansiedade para a chegada de seu segundo filho, Joaquim, e também comentou os desafios que sua esposa, a influenciadora digital Ary Mirelle, está enfrentando durante a gestação.

O artista contou a data aproximada do parto e explicou sobre a condição: " A Ary tem o colo do útero um pouco baixo. Na outra gestação, ela prendeu o colo tarde, e agora prendeu mais cedo um pouco. Temos que ter todo cuidado. É uma situação delicada, mas não tem um dado exato. Não sabemos se é já em setembro, que era o que estava estimado, ou se pode vir antes. Fica aí entre setembro e agosto. "

Apesar disso, o cantor contou que a esposa está mais tranquila nesta gestação. "A mãe já sabe o que está acontecendo, né? No primeiro filho, é medo. A mulher sempre se sensibiliza com todas as situações. Então, a gente tem que ser um canal de conforto e tranquilidade. Da minha parte, eu tento tranquilizar sempre. Mas eu acho que ela está bem mais tranquila nessa gestação."

Vale lembrar que os dois também são pais de Jorge, de 1 ano.

Ary Mirelle passou por cirurgia recentemente

Recentemente, Ary Mirelle passou por uma cerclagem, procedimento cirúrgico que dá pontos no colo do útero para evitar uma abertura prematura durante a gravidez. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou imagens no hospital e tranquilizou os fãs. "Cerclagem deu certo, Joaquim tá bem e seguro", disse. E explicou o motivo de ter realizado a intervenção médica. "Meu colo do úteo é incompetente e não suporta o peso do bebê e eu tenho um alto risco de parto prematuro. Toda gravidez que eu fizer, eu preciso fazer".

Vale lembrar que a influenciadora também realizou a cerclagem em sua primeira gestação. Ela foi submetida ao procedimento em caráter de urgência na 27ª semana de sua primeira gestação."É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", disse ela na época.

