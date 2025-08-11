Poliana Rocha manda recado para o enteado, Matheus Vargas: 'Muito mais'

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, fez uma declaração especial para o enteado, Matheus Vargas, em suas redes sociais
A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, fez uma declaração especial para o enteado, Matheus Vargas, em suas redes sociais. Nos stories, a influenciadora compartilhou uma foto do apresentador comandando o programa Coração Sertanejo, que estreou na afiliada da TV Globo em Goiás neste domingo, 10.
"Parabéns, Theteu. Que orgulho ver você brilhando na TV, mostrando todo o seu talento e dedicação. Você merece esse sucesso e muito mais", escreveu Poliana. A mãe de Matheus, a ex-Banana Split Liz Vargas, também celebrou a novidade: "Sucesso para vocês, meu filho", desejou.
O cantor passou o Dia dos Pais ao lado de cinco de seus seis filhos. Em sua casa, em Goiânia, ele recebeu os herdeiros para um almoço especial organizado por sua esposa, a influenciadora digital Poliana Rocha.
Nas redes sociais, Leonardo compartilhou registros do momento, e sua segunda filha, Monyque Isabella, também publicou cliques do encontro. Além dela, estiveram presentes Matheus Vargas, Jéssica Beatriz Costa, Zé Felipe e João Guilherme.
O cantor e apresentador Pedro Leonardo explicou o motivo de sua ausência: "Chegando em casa agora. Muitas reuniões. Graças a Deus deu tudo certo. Bora ver minhas filhas. Uma pena não poder estar lá com meu pai e meus irmãos, mas meu coração está com eles. Tem que trabalhar, né? Boa noite, amanhã é outro dia", declarou o artista, que passou o domingo com a esposa, Thais Gebelein, em Florianópolis, Santa Catarina.
Vale lembrar que o primogênito de Leonardo, Pedro Leonardo, é fruto de seu relacionamento com Maria Aparecida Dantas. Monyque nasceu da relação com Sandra; Jéssica, do namoro com Priscila Beatriz. Zé Felipe é filho do casamento atual com Poliana Rocha. Matheus Vargas é fruto de sua relação com Liz Vargas e nasceu no mesmo ano que Zé Felipe. Já o caçula, João Guilherme, é filho de Naira Ávila.
