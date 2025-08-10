CARAS Brasil
Datas Especiais / Família!

No Dia dos Pais, Leonardo surge com cinco de seus seis filhos

Pai de seis, Leonardo surge com cinco de seus herdeiros comemorando o Dia dos Pais em sua casa em Goiânia; veja quem compareceu

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 19h30

Leonardo surge com os filhos no Dia dos Pais
Leonardo surge com os filhos no Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

O cantor Leonardo comemorou o Dia dos Pais neste domingo, 10, com cinco de seus seis filhos. Em sua casa em Goiânia, o sertanejo recebeu os herdeiros para um almoço especial, que foi organizado pela sua esposa, a influenciadora digital Poliana Rocha.

Na rede social, ele postou os registros e a segunda filha dele, Monyque Isabella, também publicou os cliques do encontro. Além dela, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz Costa, Zé Felipe e João Guilherme marcaram presença no evento. Apenas o primogênita, Pedro Leonardo não apareceu.

"Dia dos Pais", escreveu Monyque ao postar alguns cliques de como foi a data de Leonardo com alguns de seus herdeiros.

É bom lembrar que Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o primogênito e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Por sua vez, Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Tempos atrás, alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talismã para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

leonardoJoão Guilhermepedro leonardoZé FelipeJéssica Beatriz CostaMatheus VargasMonyque Isabellafilhos Leonardo
