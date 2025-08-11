Filho de Leonardo lamenta ausência no Dia dos Pais com o cantor: 'Uma pena'

Pedro Leonardo usou as redes sociais neste domingo, 10, para lamentar sua ausência no almoço de Dia dos Pais ao lado de seu pai, o cantor Leonardo

O cantor e apresentador Pedro Leonardo usou as redes sociais neste domingo, 10, para lamentar sua ausência no almoço de Dia dos Pais ao lado de seu pai, o cantorLeonardo. Ele contou que estava trabalhando, enquanto o sertanejo comemorava a data em sua casa, em Goiânia, ao lado de cinco dos seis filhos.

"Chegando em casa agora. Muitas reuniões. Graças a Deus deu tudo certo. Bora ver minhas filhas. Uma pena não poder estar lá com meu pai e meus irmãos, mas meu coração está com eles. Tem que trabalhar, né? Boa noite, amanhã é outro dia", declarou o artista, que passou o domingo com a esposa, Thais Gebelein, em Florianópolis, Santa Catarina.

Como Leonardo curtiu o Dia dos Pais?

O cantor passou o Dia dos Pais ao lado de cinco de seus seis filhos. Em sua casa, em Goiânia, ele recebeu os herdeiros para um almoço especial organizado por sua esposa, a influenciadora digital Poliana Rocha.

Nas redes sociais, Leonardo compartilhou registros do momento, e sua segunda filha, Monyque Isabella, também publicou cliques do encontro. Além dela, estiveram presentes Matheus Vargas, Jéssica Beatriz Costa, Zé Felipe e João Guilherme.

É bom lembrar que Leonardo tem seis filhos. O primogênito, Pedro Leonardo, é fruto de seu relacionamento com Maria Aparecida Dantas. Monyque nasceu da relação com Sandra; Jéssica, do namoro com Priscila Beatriz.

Zé Felipe é filho do casamento atual com Poliana Rocha. Matheus Vargas é fruto de sua relação com Liz Vargas e nasceu no mesmo ano que Zé Felipe. Já o caçula, João Guilherme, é filho de Naira Ávila.

Recentemente, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Veja o que ela disse!

