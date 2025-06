Poliana Rocha abre o jogo sobre já ter mentido para Leonardo: 'Pânico'

Após fugir de pergunta no programa de Virginia Fonseca, Poliana Rocha abre o jogo sobre já ter mentido para Leonardo; veja o que ela disse

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo em seus stories na rede social sobre já ter mentido para o sertanejo. Nesta quinta-feira, 26, a famosa respondeu perguntas de seus seguidores e explicou se esconde algo do esposo.

A dúvida da pessoa surgiu após ver a loira no programa de Virginia Fonseca no SBT desconversando sobre já ter mentido para o amado. Poliana Rocha então comentou que fez aquilo para deixar o marido com "a pulga atrás da orelha", mas que não esconde coisas dele.

"Tenho pânico de mentiras, aquele dia foi só para deixar ele com uma pulguinha atrás da orelha, ele é muito seguro de mim! Só auê...", esclareceu a mãe de Zé Felipe.

Ainda nas últimas semanas, Poliana Rocha resgatou uma foto de quando conheceu Leonardo. No registro, a famosa apareceu morena e em sua adolescência. Após o Dia dos Namorados, o cantor surpreendeu a amada com um presente luxuoso, avaliado em quase meio milhão de reais.

Poliana Rocha revela o que Leonardo não gosta em seu corpo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou que tem algo em sua aparência que não agrada muito o sertanejo. Ao abrir mais uma caixinha de perguntas em sua rede social, a loira foi questionada sobre o que o famoso não curte em seu corpo.

Dona de curvas esculturais e sempre cuidando de seu físico, na academia e nos consultórios, a mãe de Zé Felipe contou que suas veias marcadas deixam o amado desconfortável. Apesar disso, ela não se importa, pois, as veias aparecerem significa que ela está com baixo percentual de gordura.

"As minhas veias saltitantes! Tenho nos braços e na barriga e ele acha meio estranho! O que me conforta é porque isso é sinal de percentual de gordura baixo", compartilhou em sua rede social a curiosidade sobre sua intimidade. Veja mais aqui!