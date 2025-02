Poliana Rocha revela o que Leonardo não gosta em seu corpo: 'Estranho'

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha revela qual característica em sua aparência não agrada o sertanejo; loira mostrou e explicou o detalhe

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou que tem algo em sua aparência que não agrada muito o sertanejo. Ao abrir mais uma caixinha de perguntas em sua rede social, a loira foi questionada sobre o que o famoso não curte em seu corpo.

Dona de curvas esculturais e sempre cuidando de seu físico, na academia e nos consultórios, a mãe de Zé Felipe contou que suas veias marcadas deixam o amado desconfortável. Apesar disso, ela não se importa, pois, as veias aparecerem significa que ela está com baixo percentual de gordura.

"As minhas veias saltitantes! Tenho nos braços e na barriga e ele acha meio estranho! O que me conforta é porque isso é sinal de percentual de gordura baixo", compartilhou em sua rede social a curiosidade sobre sua intimidade.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha explicou o motivo de ter tirado uma placa, que proibia fotos e filmagens na fazenda. Com a chegada de Virginia Fonseca para a família, a proibição se tornou algo insustentável. Ainda mais porque a esposa de Leonardo também se tornou uma influenciadora digital.

Poliana Rocha revela como Bruna Marquezine conquistou coração de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como o amado ficou encantado com a presença de Bruna Marquezine na fazenda, ou melhor, da cachorrinha da atriz. Em seus stories, a mãe de Zé Felipe postou um momento do sertanejo com a pet.

Sem aparecer nas postagens da família de João Guilherme na rede social, a ex-global teve sua filhinha de quatro patas fazendo sucesso em alguns vídeos. No registro publicado pela empresária, Leonardo apareceu brincando com a peludinha em um carrinho de brinquedo. Veja o momento fofo aqui!

Leia também:Poliana Rocha revela espaços deslumbrantes da fazenda de Leonardo; veja