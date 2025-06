Poliana Rocha reage ao ver Leonardo fazendo show após beber: 'Puxar'

Após ver vídeo de Leonardo fazendo show depois de beber, Poliana Rocha reage e comenta o que pretende fazer com o marido

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, reagiu ao ver um vídeo na internet de um show que o marido fez no São João de Campina Grande. Neste sábado, 14, a loira republicou a postagem sobre o artista ter bebido e subido no palco e deu sua opinião.

Casada desde 1995 com o sertanejo, a mãe de Zé Felipe comentou sobre a possibilida de ter que acompanhar o amado para segurá-lo um pouco. "O Leonardo depois de ter tomado sua bebida e subido no palco do São João de Capina Grande. Não aguento!", postaram o vídeo e se divertiram.

Poliana Rocha então repostou o momento do esposo cantando um pouco abalado por conta da bebida e falou: "Oh senhor... será que vou ter que ir... puxar de leve o freio de mão" , escreveu e colocou emojis.

Nos últimos dias, Poliana Rocha resgatou uma foto de quando conheceu Leonardo. No registro, a famosa apareceu morena e em sua adolescência. Após o Dia dos Namorados, o cantor surpreendeu a amada com um presente luxuoso, avaliado em quase meio milhão de reais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central da Fama (@centraldafama)

Poliana Rocha opina sobre Leonardo exagerar na bebida

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo sobre o hábito do sertanejo de beber. Após nos últimos meses viralizar o vídeo dele cambaleando ao deixar a mansão de Zé Felipe e Virginia Fonseca, a mulher do artista foi questionada sobre o assunto.

Em sua rede social, a jornalista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores enquanto estava fazendo o cabelo no salão de beleza e foi questionada sobre ficar brava quando Leonardo exagera no álcool. Poliana Rocha então foi sincera e falou o que pensa sobre o assunto.