Poliana Rocha fica passada ao ganhar presente de quase meio milhão de Leonardo

Em clima de Dia dos Namorados, Poliana Rocha fica admirada ao ganhar presente de quase meio milhão de reais de Leonardo; veja o que ele deu

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, ficou sem palavras nesta sexta-feira, 13, ao ganhar um presente caríssimo do sertanejo. Ainda em clima do Dia dos Namorados, a mãe de Zé Felipe mostrou o que recebeu do marido e impressionou.

Em seus stories, a loira postou uma foto de um grande carro de luxo. O veículo custa quase meio milhão de reais, saindo em torno de R$ 450 mil. Lisonjeada com o mimo, a empresária agradeceu o amado na postagem.

"Obrigada meu amor, Leonardo! Não tenho palavras para te agradecer", disse ele ao colocar uma carinha de apaixonada exibindo o automóvel preto com um grande laço vermelho.

Ainda nesta quinta-feira, 12, o casal trocou declarações de Dia dos Namorados na rede social. A mulher do sertanejo postou um vídeo com várias fotos ao lado dele. Já Leonardo compartilhou algumas fotos e abriu seu coração: "Minha eterna namorada, minha companheira… te amo".

Nos últimos dias, Poliana Rocha resgatou uma foto de quando conheceu Leonardo. No registro, a famosa apareceu morena e em sua adolescência.

Poliana Rocha revela o que Leonardo não gosta em seu corpo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou que tem algo em sua aparência que não agrada muito o sertanejo. Ao abrir mais uma caixinha de perguntas em sua rede social, a loira foi questionada sobre o que o famoso não curte em seu corpo.

Dona de curvas esculturais e sempre cuidando de seu físico, na academia e nos consultórios, a mãe de Zé Felipe contou que suas veias marcadas deixam o amado desconfortável. Apesar disso, ela não se importa, pois, as veias aparecerem significa que ela está com baixo percentual de gordura.