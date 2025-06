Patricia Abravanel encanta ao surgir com o filho de Rebeca Abravanel e a família

Em cliques raros, Patricia Abravanel encanta ao aparecer com o sobrinho, filho de Rebeca Abravanel e Pato, e seus herdeiros; veja

A apresentadora Patricia Abravanel encantou ao postar cliques raros de sua família na rede social. Nos últimos dias, a comunicadora fez um álbum curtindo eventos com os filhos, o marido, as irmãs e chamou a atenção ao abrir a postagem com uma foto ao lado de seu sobrinho, Benjamin, herdeiro de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato.

Em casa, bem confortável, a famosa surgiu com o pequeno, de mais de um ano de vida, ainda usando pijama e tentando fugir do registro. Em seguida, Patricia Abravanel mostrou a filha, Jane, com a prima e a tia, Renata Abravanel, realizando uma tradição judaica. A apresentadora ainda exibiu cliques da festa junina na escola de seus filhos.

"Shabbat com cheirinho de milho, família e alegria no coração! Entre o sagrado e o caipira, teve bênção, risada e diversão! Shalom! Que haja paz no seu descanso", escreveu a comunicadora ao mostrar os momentos especiais e até aparecer dançando com Pedro e Senor na festa do colégio.

Ainda recentemente, Patricia Abravanel encantou ao postar fotos da festa de aniversário do filho caçula. O menino escolheu um tema autêntico para a comemoração em um buffet. Antes da celebração maior, eles festejaram com a família de forma mais íntima.

Na ocasião, eles estavam em uma viagem com a família. Inclusive, a apresentadora postou outra foto do sobrinho Benjamin, o filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato.

Patricia Abravael conta seu legado para os filhos

Na Semana das Mães, Patricia Abravanel é uma das celebridades ilustres convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A filha de número 4 do saudoso Silvio Santos (1930-2024) menciona que ser mãe é uma experiência transformadora.

"A maternidade é, sem dúvida, o maior presente da minha vida. É transformadora. Você se descobre forte, paciente, vulnerável… tudo ao mesmo tempo. É um amor que não cabe no peito, que te ensina a cada dia e que dá sentido para tudo. Ser mãe me aproximou ainda mais de Deus e me fez entender o verdadeiro significado de amar incondicionalmente", declara. Saiba mais aqui!

