Patricia Abravanel revela legado que pretende deixar aos filhos: 'Vou me sentir realizada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patricia Abravanel se derrete ao falar dos filhos e confessa detalhes da sua experiência com a maternidade

Patricia Abravanel (47) vive o maior presente de sua vida com a maternidade e, como ela mesma define: "É um amor que não cabe no peito". A apresentadora é mãe de Pedro (10), Jane (7) e do pequeno Senor (5), todos frutos do seu casamento com o político Fábio Faria (47).

Na Semana das Mães, Patricia Abravanel é uma das celebridades ilustres convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A filha de número 4 do saudoso Silvio Santos (1930-2024) menciona que ser mãe é uma experiência transformadora.

"A maternidade é, sem dúvida, o maior presente da minha vida. É transformadora. Você se descobre forte, paciente, vulnerável… tudo ao mesmo tempo. É um amor que não cabe no peito, que te ensina a cada dia e que dá sentido para tudo. Ser mãe me aproximou ainda mais de Deus e me fez entender o verdadeiro significado de amar incondicionalmente", declara.

Foto: Divulgação/ Gabriel Cardoso

UM LEGADO COM ORGULHO!

Patricia Abravanel afirma que aprende todos os dias com os filhos, principalmente a importância de viver o presente. Ao ser questionada sobre qual o maior legado que pretende deixar aos pequenos, a apresentadora abre o coração e entrega.

"Quero muito que eles aprendam a importância da fé, do amor ao próximo e da família. Se um dia eles disserem que são pessoas generosas, respeitosas e que confiam em Deus porque viram isso em mim, já vou me sentir realizada. O legado mais bonito que podemos deixar são os valores que plantamos no coração deles", confessa.

DESAFIO ENCARADO COM AMOR

Patricia Abravanel ostenta o título de uma das apresentadoras mais queridas pelo público, tanto que recebeu o Troféu Imprensa de Melhor Apresentadora de 2024. A comunicadora revela como é conciliar carreira de sucesso com maternidade.

"Olha, não é fácil, mas quando a gente faz com amor, dá tudo certo. Tenho uma rede de apoio incrível, e sou muito grata por isso. Tento ao máximo organizar minha rotina para estar presente em momentos importantes, e chegar em casa a tempo de jantar com eles e colocá-los na cama. Às vezes, o coração fica dividido, mas acredito que uma mãe realizada também inspira os filhos", revela.

Patricia Abravanel está em contagem regressiva para o Dia das Mães, onde ela avalia que é um momento muito importante para estar ao lado dos pequenos. A comunicadora adianta como vai passar a data tão especial.

"Eu faço questão de estar com os meus filhos. Acordar com eles me enchendo de beijos, cartinhas feitas à mão… isso não tem preço! Costumamos passar em família, com muita bagunça gostosa, comida boa e muito amor. É aquele dia em que o coração transborda!", finaliza a apresentadora.

