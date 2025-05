Patricia Abravanel mostra Dia das Mães de sua família; veja as fotos

No Dia das Mães, Patricia Abravanel mostra foto de encontro com Íris Abravanel e algumas de suas irmãs; apresentadora ainda surgiu com os filhos

A apresentadora Patricia Abravanel mostrou com foi o Dia das Mães de sua família neste domingo, 11. Em sua rede social, a famosa postou o registro do encontro de Íris Abravanel com suas filhas. No momento marcaram presença Daniela Beyruti, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.

Além de exibir as mães de sua família, a comandante do Programa Silvio Santos ainda postou cliques com seus três filhos, Pedro, Jane e Senor, além do marido, o político Fábio Faria.

"Celebrando o dia das mães com essas mamães maravilhosas que eu amo e me inspiram demais! Ser mãe é o maior presente de Deus! Que o Senhor continue fortalecendo todas as mães com sabedoria, alegria e graça para sempre fazer o melhor! Feliz dia das mães com muito amor", escreveu a apresentadora na legenda.

Ainda nos últimos dias, Patricia Abravanel se declarou para sua família ao mostrar fotos de uma viagem que fez apenas com o esposo e seus herdeiros. A famosa ainda compartilhou uma curiosidade sobre seu filho caçula. "(Sim, o meu pequeno é uma figurinha. Faz tudo ao contrário do que peço, tenho que me controlar para não rir e ser firme para disciplinar.)", fez o parênteses sobre o garoto, que acabou de completar seis anos.

Patricia Abravael conta seu legado para os filhos

Na Semana das Mães, Patricia Abravanel é uma das celebridades ilustres convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A filha de número 4 do saudoso Silvio Santos (1930-2024) menciona que ser mãe é uma experiência transformadora.

"A maternidade é, sem dúvida, o maior presente da minha vida. É transformadora. Você se descobre forte, paciente, vulnerável… tudo ao mesmo tempo. É um amor que não cabe no peito, que te ensina a cada dia e que dá sentido para tudo. Ser mãe me aproximou ainda mais de Deus e me fez entender o verdadeiro significado de amar incondicionalmente", declara. Saiba mais aqui!