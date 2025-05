Filho de Patricia Abravanel tem festão com tema original: 'Muito especial'

Autêntico, filho de Patricia Abravanel escolhe tema original para sua festa de seis anos; apresentadora postou fotos do grande evento

O filho de Patricia Abravanel, Senor Abravanel Faria, completou seis anos e ganhou uma grande festa para comemorar com amigos e família. Em sua rede social, a apresentadora postou alguns registros do evento e encantou ao exibir o caçula se divertindo com as atrações da comemoração.

Autêntico, o herdeiro mais novo da famosa escolheu mais uma vez o tema de Ciência para sua festa. Pensando nisso, além da deocoração inspirada em laboratórios, Patricia Abravanel mostrou que chamou cientistas para fazerem brincadeiras com os convidados.

"Sempre muito especial quando conseguimos reunir a turminha deles! O Senor ama gente, ama brincar, ama ganhar presente… e ama uma festa! Estava feliz demais! Obrigada ao @cienciaemshow por tornar tudo ainda mais divertido! Uma experiência incrível que todo mundo. AMOU", contou ela sobre a celebração.

Semanas antes, o filho de Patricia Abravanel já havia comemorado o aniversário com uma festinha simples com o tema de Ciência. Na ocasião, eles estavam em uma viagem com a família. Inclusive, a apresentadora postou foto do sobrinho Benjamin, o filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato.

É bom lembrar que além de Senor, a comunicadora é mãe de Pedro Abravanel Faria e Jane Abravanel Faria. Os três são fruto do casamento da herdeira de Silvio Santos com o político Fábio Faria.

Patricia Abravael conta seu legado para os filhos

Na Semana das Mães, Patricia Abravanel é uma das celebridades ilustres convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A filha de número 4 do saudoso Silvio Santos (1930-2024) menciona que ser mãe é uma experiência transformadora.

"A maternidade é, sem dúvida, o maior presente da minha vida. É transformadora. Você se descobre forte, paciente, vulnerável… tudo ao mesmo tempo. É um amor que não cabe no peito, que te ensina a cada dia e que dá sentido para tudo. Ser mãe me aproximou ainda mais de Deus e me fez entender o verdadeiro significado de amar incondicionalmente", declara. Saiba mais aqui!