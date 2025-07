Pai de Millena Brandão desabafa sobre morte da atriz mirim: 'Tiraram a vida dela'

Após laudo apontar causa da morte de Millena Brandão, pai da atriz reforçou que o óbito poderia ter sido evitado em primeiro atendimento

A morte de Millena Brandão, ocorrida em maio deste ano, abalou não somente os familiares da atriz mirim, mas também quem acompanhou o estado de saúde da jovem desde que sua internação foi revelada. A artista, que tinha apenas 11 anos de idade, faleceu após diagnóstico de um tumor cerebral.

Na última quinta-feira, 24, um laudo pericial da Polícia Técnico-Científica, do qual o site 'G1' teve acesso, aponta que um abscesso cerebral teria sido a causa do óbito da atriz . Agora, em entrevista à 'CNN', o pai de Millena comentou sobre o resultado do documento e reforçou que o falecimento poderia ter sido evitado.

" Tiraram a vida da nossa filha, era para ela estar com a gente aqui hoje. Sofremos muito nesses três meses porque eu tinha convicção que não era um tumor. A médica que atendeu não fez exames, nem raio-X, nem a tomografia. Era para nossa filha estar viva hoje, porque o que aconteceu com ela não era um caso irreversível. Era muito grave, mas piorou devido ao primeiro atendimento ", lamentou Luiz Rodrigo Brandão.

Inicialmente, Millena Brandão foi diagnosticada com suspeita de dengue devido a fortes dores de cabeça e no corpo. No entanto, após realizar alguns exames, um tumor cerebral de cinco centímetros foi apontado. A jovem ainda sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias durante a internação.

A atriz mirim permaneceu no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, do dia 29 de abril ao dia 2 de maio, quando foi confirmada a morte encefálica. Familiares e advogado suspeitam de negligência por parte de enfermeiros e médicos que atenderam Millena em um primeiro momento, uma vez que não realizaram exames que pudessem apontar o abscesso cerebral a tempo.

Quem era Millena Brandão?

Millena Brandão, de 11 anos, morava em São Paulo e compôs o elenco de grandes produções brasileiras como A infância de Romeu e Julieta, do SBT, e a série Sintonia, da Netflix.

Além de atriz, Millena também seguia a carreira como modelo desde 2020. Em suas redes sociais, a artista mirim costumava compartilhar fotos de seus trabalhos.

