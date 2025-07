Abscesso cerebral: entenda condição apontada como causa da morte de atriz mirim

Entenda o que é o abscesso cerebral, condição rara e grave que levou ao óbito da atriz mirim do SBT, Millena Brandão, aos 11 anos

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, faleceu em 2 de maio de 2025, após apresentar sintomas como fortes dores de cabeça e no corpo. Um laudo da Polícia Técnico-Científica concluiu que a causa da morte foi um abscesso cerebral. Essa infecção rara e grave ocorre quando microrganismos, geralmente bactérias, invadem o cérebro e formam uma bolsa de pus cercada por tecido inflamado.

O abscesso cerebral pode ter origem em diversas partes do corpo. É comum que comece com infecções dentárias, otites, sinusites ou pneumonias, que liberam bactérias na corrente sanguínea. Também pode surgir após traumas na cabeça, cirurgias no crânio ou em pacientes com imunidade comprometida.

O diagnóstico é feito por meio de exames de imagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética do crânio. Esses exames revelam a presença da lesão. Em alguns casos, também pode ser necessário colher amostras de pus para identificar o agente causador.

O tratamento do abscesso cerebral precisa ser iniciado imediatamente. Ele envolve o uso de antibióticos potentes, administrados por via intravenosa e, em muitos casos, uma cirurgia para drenar o pus. A escolha do procedimento cirúrgico depende da localização e do tamanho da lesão. Se o abscesso for pequeno e o paciente estiver estável, é possível que apenas o tratamento medicamentoso seja suficiente.

No caso de Millena Brandão, a infecção evoluiu rapidamente, levando à morte cerebral após uma série de paradas cardíacas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e possíveis falhas no atendimento médico prestado à atriz mirim do SBT.

O que aconteceu com Millena Brandão?

Inicialmente, Millena Brandão foi diagnosticada com suspeita de dengue devido a fortes dores de cabeça e no corpo. No entanto, após realizar alguns exames, um tumor cerebral de cinco centímetros foi apontado.

A atriz permaneceu internada no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, do dia 29 de abril ao dia 2 de maio, quando foi confirmada a morte encefálica. Familiares e advogado suspeitam que enfermeiros e médicos responsáveis por atenderem Millena Brandão podem ter sido negligentes por não terem realizado exames que pudessem apontar o abscesso cerebral a tempo.

Quem era Millena Brandão?

Millena Brandão, de 11 anos, morava em São Paulo e compôs o elenco de grandes produções brasileiras como A infância de Romeu e Julieta, do SBT, e a série Sintonia, da Netflix.

Além de atriz, Millena também seguia a carreira como modelo desde 2020. Em suas redes sociais, a artista mirim costumava compartilhar fotos de seus trabalhos.

