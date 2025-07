O gesto carinhoso de despedida de Caio Blat com a ex-namorada, Preta Gil, em velório

O ator Caio Blat esteve no velório da cantora Preta Gil nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Veja

O ator Caio Blat esteve no velório da cantora Preta Gil nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O artista foi fotografada em um momento comovente enquanto se despedia da ex-namorada, que faleceu no último domingo, 20, após uma batalha contra o câncer.

Usando roupas claras, o artista se aproximou do caixão e teve um gesto carinhoso ao dar um beijo na testa da amiga durante seu adeus. Na rede social, o ator já havia compartilhado uma mensagem em homenagem a ela.

"Nossa Pretinha de volta ao Sol, a mais linda, a mais generosa e especial, veio revolucionar nossas vidas, espalhar seu brilho e amor. Toda a gratidão por ter vivido ao seu lado, por ter recebido sua luz nesse caminho. Todo o carinho ao Fran e à toda a família Gil. Nos vemos no espaço", escreveu o artista para a empresária.

Caio Blat — Foto: Victor Chapetta/ Agnews

Como foi o namoro de Preta Gil e Caio Blat?

Caio Blat e Preta Gil se relacionaram nos anos 2000, quando a artista havia acabado de se separar de seu segundo marido, Rafael Dragaud. “Mas não estava feliz. Foi aí que conheci e me apaixonei pelo Caio Blat. O Caio me ajudou muito nessa história. Foi a adrenalinazinha que eu precisava para sair da zona de conforto em que eu estava”, contou em seu livro Os Primeiros 50.

A famosa revelou como fez para se aproximar do galã: "Ele estava estourado na novela ‘Um Anjo Caiu do Céu’ (2001). Como ele me disse que seu sonho era dirigir uma peça, resolvi produzir a peça Macário".

“Chamei meu ex-marido, o Otávio (Müller), que era um cara que o Caio também admirava muito, e montei a peça. Nesse meio tempo, ele também se apaixonou por mim e a gente acabou namorando", relatou como namoraram rapidamente.

A relação acabou não durando muito e ela contou o motivo: “Imaginem um ator de 20 anos, estourado, todo mundo em cima… Eu era muito ciumenta e não tinha a menor estrutura para viver aquilo. Começou a ficar difícil e aí durou o que tinha que durar. Devo ter sofrido uns quatro ou cinco dias com o término e continuei a trabalhar.”

