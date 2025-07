Ex-marido de Preta Gil se despede da cantora em homenagem: 'Inesquecível'

Ex-marido de Preta Gil, Rafael Dragaud prestou uma homenagem emocionante à cantora, que faleceu aos 50 anos após lutar contra o câncer

O cineasta Rafael Dragaud, ex-marido de Preta Gil, usou as redes sociais nesta madrugada para publicar uma homenagem emocionante à cantora. A artista faleceu aos 50 anos no último domingo, 20, após lutar contra um câncer no intestino.

Em seu perfil oficial, Rafael resgatou diversas fotos ao lado de Preta, incluindo registros antigos e atuais. Os dois foram casados por oito anos e possuíam uma boa amizade mesmo após a separação.

O cineasta, que já havia prestado apoio à artista em meio a sua batalha contra a doença, lamentou a partida dela: " Tristeza pura. Pura. Estranha e simples. A gente lá no fundo sempre acha que a vida pode surpreender, e mesmo contra todos os prognósticos, eu sentia uma brechinha de esperança: vai que o tratamento dá certo, né? Ia ser tão bom! Mas… não deu… não era pra ser ", iniciou ele.

"Mistérios, destino. Momentos felizes passam aqui no meu coração, uma mulher linda, cheia de luz, que iluminou minha vida, me encheu de alegria e me passou através de gestos suaves, e risos de empatia e cumplicidade um tipo muito raro de sabedoria que eu sempre precisei e não sabia o caminho: levar a vida com leveza", continuou Rafael Dragaud.

Por fim, o ex-marido de Preta Gil se despediu da cantora, reforçando o quanto ela foi especial: " Você foi um vento feliz que soprou no meu rosto. Inesquecível. Das coisas que a gente só agradece a Deus. E no meio da tristeza, se descobre feliz. Vai com Deus, meu amor. Te amo pra sempre ", concluiu Rafael.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Dragaud (@rafaeldragaud)

Família de Preta Gil fala pela primeira vez sobre a morte

A família da cantora Preta Gil falou pela primeira vez sobre a morte dela aos 50 anos. Na noite deste domingo, 20, os representantes dos familiares fizeram um post no Instagram de Gilberto Gil e Flora Gil, pai e madrasta de Preta, para confirmar a morte de forma oficial.

Além disso, os familiares informaram que estão realizando os procedimentos necessários para que o corpo de Preta Gil volte ao Brasil para as despedidas finais. Porém, as datas de velório e sepultamento ainda não foram definidas.

"É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil. Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais de imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas”, informaram.

Leia também: Carolina Dieckmmann mostra uma de suas últimas fotos com Preta Gil