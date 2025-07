Gominho revela quando sentiu que Preta Gil estava no fim: ‘Um olhar…’

No programa Mais Você, da Globo, Gominho conta sobre quando sentiu que não voltaria a ver Preta Gil com vida e a notícia da morte

Fiel escudeiro de Preta Gil ao longo do tratamento contra o câncer, o apresentador Gominho falou sobre a amiga em entrevista no programa Mais Você, da Globo, nesta sexta-feira, 25, enquanto o velório da cantora acontecia no Rio de Janeiro. Ele contou sobre quando percebeu que não a veria mais com vida.

Gominho contou que visitou Preta em Nova York cerca de 15 dias antes de sua morte. Lá, ele já sentiu que a amiga estava no fim da vida. " Quando eu voltei de Nova York, eu tinha entendido. Ela tinha me olhado com um olhar que não tinha mais vida, mais nada. [Na casa dela] Eu passava pelo closet e abraçava as roupas dela. O meu luto começou tem duas semanas. Eu sabia que não ia conseguir mais vê-la. E o cansaço de ver ela sofrer… ”, disse ele.

Então, ele contou que viu Preta por chamada de vídeo pouco antes da morte dela e a notícia do falecimento veio momentos depois. "Quando a Jude me ligou, eu estava escrevendo um post para ela de dia dos amigos. E a Jude me ligou de vídeo e ela não estava falando. Deu uma hora e a Jude me ligou [sobre a morte]”, relembrou.

Gominho ainda comentou que receberam a notícia de que o tratamento não estava funcionando poucos dias antes da morte dela. Foi quando a família decidiu que era a hora de voltar ao Brasil, mas ela morreu pouco antes da viagem.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos no dia 20 de julho de 2025 enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

Leia também: Gominho diz estar 'tentando seguir a vida' após morte de Preta Gil: 'Como ela gostaria'