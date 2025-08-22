Namorado de Jojo Todynho abre o coração ao se declarar para a artista

Discreto, namorado de Jojo Todynho abriu uma exceção ao compartilhar uma rara declaração pública para a amada: 'Gratidão'; veja fotos do casal

A influenciadora digital Jojo Todynho foi surpreendida na noite de quinta-feira, 21, com uma bela declaração do namorado, Thiago Gonçalves. Discreto, o companheiro da famosa abriu uma exceção e compartilhou algumas fotos raras do casal em seu perfil.

Nas imagens publicadas por Thiago, ele e Jojo Todynho aparecem em clima de romance em locais como restaurantes e passeios. O rapaz, que costuma fazer raríssimas aparições em público, abriu o coração ao se declarar para a amada: " Gratidão por cada instante que a gente vive junto ".

A postagem, feita em conjunto com Jojo, rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas ao casal, desejando muitas felicidades: "Como é bom assistir a felicidade de vocês. Que Deus continue abençoando!", escreveu uma seguidora.

"Ela está radiante! Parabéns", declarou outra. "Um amor livre. É tão lindo ver a Jornada assim, tão feliz, e linda, você merece", falou uma terceira. "Ela acertou muito agora, esse relacionamento traz uma vibe de paz e tranquilidade! Parabéns vocês são lindos", comentou mais uma.

Confira as fotos de Jojo Todynho com Thiago Gonçalves:

Jojo Todynho e o namorado, Thiago Gonçalves - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho e o namorado, Thiago Gonçalves - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Gonçalves (@thiagogoncalves_21)

Quando Jojo Todynho começou a namorar?

Jojo Todynho assumiu publicamente o romance com Thiago Gonçalves em 11 de fevereiro deste ano, data em que completou 28 anos de vida. Na ocasião, a influenciadora digital foi surpreendida com um belo pedido de namoro, com direito a buquê de rosas e café da manhã na cama.

Esbanjando alegria, Jojo compartilhou um vídeo expressando sua felicidade com o novo relacionamento: "Vou falar uma dica, mulherada: Arrumem um polícia. Estou namorando. Me atura, Brasil. Linda, gostosa e namorando com um polícia. Estou muito feliz", declarou a famosa, na época.

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é o namorado de Jojo Todynho?

De acordo com informações do portal LeoDias, Thiago Gonçalves é policial militar há 21 anos e, nas horas vagas, gosta de praticar corrida. Botafoguense, o namorado de Jojo Todynho é pai de uma menina de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Com pouco mais de 150 mil seguidores nas redes sociais atualmente, o companheiro de Jojo costuma compartilhar registros pessoais em família e de viagens. A artista, inclusive, já havia publicado uma foto ao lado do amado antes de assumir o namoro.

Em dezembro de 2024, mês em que foi madrinha de um casamento, Jojo Todynho dividiu um álbum de fotos da cerimônia e, em meio aos cliques, apareceu com Thiago Gonçalves na festa.

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves - Foto: Reprodução / Instagram

A nova cirurgia de Jojo Todynho

Recentemente, Jojo Todynho revelou aos seguidores que, em breve, fará uma nova cirurgia plástica. Desta vez, a artista contou que mexerá sutilmente em seu nariz. Segundo a famosa, o procedimento, chamado de alectomia, faz parte de seu processo de emagrecimento, uma vez que seu rosto afinou nos últimos tempos.

Jojo ainda explicou que a cirurgia estética será bem simples, visando apenas reduzir as fossas nasais e deixar a face mais harmoniosa. "Já tinha em mente mexer no nariz porque, como o rosto afinou muito, estou um pouco incomodada. Só dar um glow, nada demais, nada invasivo, só porque estou com incômodo no riso", declarou.

"Amo meu nariz, não tenho o nariz feio, não vou virar uma LaToya Jackson... não é nada disso! Vou apenas fechar um pouquinho algo que passou a me incomodar depois que meu rosto afinou porque meu nariz sempre foi harmonioso comigo pelo peso", concluiu a famosa.

Leia também: Médico explica sobre a próxima cirurgia de Jojo Todynho: a alectomia