Médico explica sobre a próxima cirurgia de Jojo Todynho: a alectomia

A cantora Jojo Todynho revelou recentemente em suas redes sociais que irá passar por uma cirurgia de alectomia, um procedimento estético para reduzir o tamanho das asas nasais. A cantora explicou que, após o emagrecimento, se sentiu desconfortável com o tamanho dessa área do nariz e decidiu fazer um ajuste para alcançar mais harmonia facial. A decisão não foi motivada por uma insatisfação radical com seu rosto, mas sim pelo desejo de se sentir ainda mais confortável e confiante.

Para esclarecer mais sobre o procedimento, o Dr. Paolo Rubez, cirurgião plástico especialista, detalhou o que envolve a alectomia e o impacto que esse tipo de cirurgia pode ter, tanto na aparência quanto no bem-estar do paciente.

O que é a alectomia?

A alectomia é uma cirurgia que visa reduzir o tamanho das asas nasais, as estruturas laterais localizadas na base do nariz. O procedimento pode ser realizado isoladamente ou em conjunto com a rinoplastia. No caso de Jojo Todynho, a cirurgia será feita isoladamente, com o objetivo de proporcionar mais equilíbrio e harmonia ao rosto da artista.

Segundo o Dr. Paolo, a alectomia é um procedimento relativamente simples e rápido, realizado sob anestesia local. “A técnica envolve incisões feitas nos sulcos naturais entre as asas nasais e as bochechas, o que permite uma cicatrização discreta, praticamente imperceptível”, explicou o cirurgião. Ele também ressaltou que a cirurgia é menos invasiva do que a rinoplastia, com uma recuperação mais tranquila e rápida, sem a necessidade de fraturas ósseas ou enxertos.

Cuidados pós-operatórios e resultados

A recuperação da alectomia é geralmente rápida. O Dr. Paolo destacou que, como não há fraturas ósseas nem enxertos, o paciente tende a apresentar pouco inchaço, hematoma e dor. "A maioria dos pacientes já pode retomar suas atividades cotidianas na semana seguinte, com exceção da prática de atividades físicas, que deve ser suspensa por pelo menos duas semanas", comentou o especialista.

A importância da consulta com um especialista

O Dr. Paolo Rubez também destacou a importância de consultar um cirurgião plástico qualificado para a realização da alectomia. Embora o procedimento seja simples, a avaliação cuidadosa do rosto como um todo é essencial para garantir um resultado harmonioso e satisfatório. “É importante que o procedimento seja realizado por um especialista para evitar complicações como assimetrias ou problemas respiratórios”, alertou o cirurgião.

Saiba o que Jojo Todynho falou sobre a nova cirurgia

A influenciadora digital Jojo Todynho usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 19, para revelar aos seguidores que, em breve, fará uma nova cirurgia plástica. Desta vez, a artista contou que mexerá sutilmente em seu nariz.

Segundo Jojo, o procedimento, chamado de alectomia, faz parte de seu processo de emagrecimento, uma vez que seu rosto afinou nos últimos tempos. A famosa ainda explicou que a cirurgia estética será bem simples, visando apenas reduzir as fossas nasais e deixar a face mais harmoniosa.

"Já tinha em mente mexer no nariz porque, como o rosto afinou muito, estou um pouco incomodada. Só dar um glow, nada demais, nada invasivo, só porque estou com incômodo no riso... amo meu nariz, não tenho o nariz feio, não vou virar uma LaToya Jackson... não é nada disso! Vou apenas fechar um pouquinho algo que passou a me incomodar depois que meu rosto afinou porque meu nariz sempre foi harmonioso comigo pelo peso", declarou ela.

Em seguida, Jojo Todynho se antecipou às críticas e deixou claro que não se importa com as opiniões de terceiros sobre suas decisões: "As pessoas querem ditar o tempo todo sobre a vida dos outros. Mas aqui, na minha vida, ninguém dita nada", disparou a artista.

"Antes, quando eu estava gorda, as pessoas se incomodavam. Emagreci e as pessoas continuam se incomodando. Eu faço por mim porque sei que vai ser bom para mim. Se algo incomoda você, faça por você, e não pelo outro. As pessoas vão sempre falar, não tem que agradar ninguém", finalizou Jojo Todynho.

