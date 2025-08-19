Jojo Todynho revela que fará nova cirurgia estética: 'Incomodada'

Mudanças! A influenciadora Jojo Todynho contou que passará por uma nova cirurgia plástica e explicou o motivo de sua decisão
A influenciadora digital Jojo Todynho usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 19, para revelar aos seguidores que, em breve, fará uma nova cirurgia plástica. Desta vez, a artista contou que mexerá sutilmente em seu nariz.
Segundo Jojo, o procedimento, chamado de alectomia, faz parte de seu processo de emagrecimento, uma vez que seu rosto afinou nos últimos tempos. A famosa ainda explicou que a cirurgia estética será bem simples, visando apenas reduzir as fossas nasais e deixar a face mais harmoniosa.
"Já tinha em mente mexer no nariz porque, como o rosto afinou muito, estou um pouco incomodada. Só dar um glow, nada demais, nada invasivo, só porque estou com incômodo no riso... amo meu nariz, não tenho o nariz feio, não vou virar uma LaToya Jackson... não é nada disso! Vou apenas fechar um pouquinho algo que passou a me incomodar depois que meu rosto afinou porque meu nariz sempre foi harmonioso comigo pelo peso", declarou ela.
Em seguida, Jojo Todynho se antecipou às críticas e deixou claro que não se importa com as opiniões de terceiros sobre suas decisões: "As pessoas querem ditar o tempo todo sobre a vida dos outros. Mas aqui, na minha vida, ninguém dita nada", disparou a artista.
"Antes, quando eu estava gorda, as pessoas se incomodavam. Emagreci e as pessoas continuam se incomodando. Eu faço por mim porque sei que vai ser bom para mim. Se algo incomoda você, faça por você, e não pelo outro. As pessoas vão sempre falar, não tem que agradar ninguém", finalizou Jojo Todynho.
Recentemente, Jojo Todynho celebrou os 2 anos de sua cirurgia bariátrica. Em um texto emocionante nas redes sociais, ela refletiu sobre as mudanças que passou desde o procedimento para mudar o seu corpo e sua vida.
Inclusive, ela contou que já eliminou 85 kg do seu peso. Na mensagem, Jojo falou sobre a importância da cirurgia em sua vida, as transformações que enfrentou e celebrou sua nova fase; confira mais detalhes!
Além da cirurgia bariátrica, realizada em agosto de 2023, Jojo Todynho passou por alguns procedimentos, incluindo lipoaspiração, lifting nas pernas e uma cirurgia para reparar a cicatriz das mamas. A artista ainda fez uma abdominoplastia e redução de mama.
