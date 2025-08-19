CARAS Brasil
  Jojo Todynho revela que fará nova cirurgia estética: 'Incomodada'
Beleza / Mudanças

Jojo Todynho revela que fará nova cirurgia estética: 'Incomodada'

Mudanças! A influenciadora Jojo Todynho contou que passará por uma nova cirurgia plástica e explicou o motivo de sua decisão

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 08h31

Jojo Todynho
Jojo Todynho - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Jojo Todynho usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 19, para revelar aos seguidores que, em breve, fará uma nova cirurgia plástica. Desta vez, a artista contou que mexerá sutilmente em seu nariz.

Segundo Jojo, o procedimento, chamado de alectomia, faz parte de seu processo de emagrecimento, uma vez que seu rosto afinou nos últimos tempos. A famosa ainda explicou que a cirurgia estética será bem simples, visando apenas reduzir as fossas nasais e deixar a face mais harmoniosa. 

"Já tinha em mente mexer no nariz porque, como o rosto afinou muito, estou um pouco incomodada. Só dar um glow, nada demais, nada invasivo, só porque estou com incômodo no riso... amo meu nariz, não tenho o nariz feio, não vou virar uma LaToya Jackson... não é nada disso! Vou apenas fechar um pouquinho algo que passou a me incomodar depois que meu rosto afinou porque meu nariz sempre foi harmonioso comigo pelo peso", declarou ela.

Em seguida, Jojo Todynho se antecipou às críticas e deixou claro que não se importa com as opiniões de terceiros sobre suas decisões: "As pessoas querem ditar o tempo todo sobre a vida dos outros. Mas aqui, na minha vida, ninguém dita nada", disparou a artista.

"Antes, quando eu estava gorda, as pessoas se incomodavam. Emagreci e as pessoas continuam se incomodando. Eu faço por mim porque sei que vai ser bom para mim. Se algo incomoda você, faça por você, e não pelo outro. As pessoas vão sempre falar, não tem que agradar ninguém", finalizou Jojo Todynho.

Quantos quilos Jojo Todynho perdeu após a bariátrica?

Recentemente, Jojo Todynho celebrou os 2 anos de sua cirurgia bariátrica. Em um texto emocionante nas redes sociais, ela refletiu sobre as mudanças que passou desde o procedimento para mudar o seu corpo e sua vida. 

Inclusive, ela contou que já eliminou 85 kg do seu peso. Na mensagem, Jojo falou sobre a importância da cirurgia em sua vida, as transformações que enfrentou e celebrou sua nova fase; confira mais detalhes!

Quantas cirurgias Jojo Todynho já fez? 

Além da cirurgia bariátrica, realizada em agosto de 2023, Jojo Todynho passou por alguns procedimentos, incluindo lipoaspiração, lifting nas pernas e uma cirurgia para reparar a cicatriz das mamas. A artista ainda fez uma abdominoplastia e redução de mama.

Leia também: Jojo Todynho choca com seu antes e depois ao mostrar como era com 146 kg

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

cirurgia plásticaJojo Todynho
Jojo Todynho Jojo Todynho  

