Namorada de Belo expõe perrengue após ser assaltada: 'Desesperada'

Namorada do cantor Belo, a influenciadora digital Rayane Figliuzzi usou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para compartilhar que está passando por um perrengue dias antes de uma viagem internacional. No desabafo, ela contou que está sem passaporte e deu detalhes sobre o crime que aconteceu em um shopping na Zona Norte do Rio de Janeiro.

"Amigas, tô sumida. Em janeiro eu fui assaltada e levaram uma pastinha que estavam vários documentos e estava meu passaporte. Eu tenho uma viagem pra fazer daqui uns dez dias e tô desesperada, porque estou tentando tirar de emergência. Aí eu tive que ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência, um caos. Amanhã eu vou conseguir tirar, tô nessa correria, nessa loucura", disse ela.

Em seguida, ela contou que foi assaltada dentro do estacionamento de um shopping. "Levaram meu carro, minha bolsa, tudo o que eu tinha. O shopping deu todo o suporte pra mim, pediram a nota fiscal de tudo o que foi perdido, uma planilha com todos os itens. Sabe o que eles me falaram? Que iam pagar apenas os dois pneus que foram furados e o estrago feito por uma cancela. E o resto para eu me virar. Agora, vou ter que entrar na Justiça", avisou ela.

Quem é a nova namorada de Belo?

Rayane Figliuzzi, de 27 anos, é modelo, empresária e influenciadora digital. Nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ela tem ganhado destaque nas redes sociais e acumula 338 mil seguidores. Além de ser influencer, também é dona de uma marca de biquínis, administra um centro de estética na zona oeste do Rio e é mãe de Zion, de 3 anos.

Antes de engatar um relacionamento com Belo, a modelo esteve em um namoro de dois anos com um empresário, do qual se separou em 2019. Em 2020, seu nome foi apontada como affair do cantor Saulo Pôncio e, durante a passagem do rapper americano Tyga pelo Brasil, ela também viveu um romance com ele.

