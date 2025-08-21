CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Nadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'
Atualidades / Luto!

Nadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'

Nadja Haddad compartilha sua dor com a perda da mãe e relembra a saudade de seu filho Antônio, que faleceu prematuramente

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 12h01

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Nadja Haddad e a mãe
Nadja Haddad e a mãe - Foto: Reprodução / Instagram; @babyboomfotoevideo

Nadja Haddad enfrenta um momento de profunda dor com o falecimento de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, ocorrido em 20 de agosto de 2025, aos 80 anos. A apresentadora compartilhou sua tristeza nas redes sociais, destacando a saudade que já sente: "Saudade está doendo aqui no meu coração e na minha alma", escreveu.

Em sua homenagem, Nadja expressou gratidão pelos ensinamentos recebidos ao longo dos anos, mencionando a coragem, ternura e fé inabalável de sua mãe. Ela também ressaltou o conforto de acreditar que Maria Auxiliadora agora 'descansa nos braços do Pai' e terá a oportunidade de reencontrar entes queridos falecidos, incluindo Antônio, um de seus filhos gêmeos.

A apresentadora perdeu o bebê em maio de 2024, logo após o nascimento prematuro das crianças. "Vai conhecer o meu Antônio… Vai reencontrar meu pai… sua mãezinha, por quem a senhora tanto chamava… o vovô… Vai ter a paz!", declarou a artista ao se despedir da matriarca.

Nadja Haddad finalizou sua homenagem agradecendo à mãe por cada oração, abraço e palavra de sabedoria, afirmando que ela sempre será sua rainha e sinônimo de alegria. "Cuidar da senhora, te paparicar era uma das coisas que eu mais amava fazer!", escreveu.

"Obrigada por me permitir… Vou carregar sua luz em mim para sempre e seguir tentando ser, para o meu José, o que a senhora foi para mim: exemplo de fé inabalável. Eu te amo, eternamente…. Como nós sempre falávamos uma para a outra: a senhora é meu sol, te amarei além do infinito", concluiu a apresentadora.

Nadja Haddad e a mãe, Maria Auxiliadora - Reprodução/Instagram
Nadja Haddad e a mãe, Maria Auxiliadora - Reprodução/Instagram

Nadja Haddad já falou sobre a perda do filho

Recentemente, Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Nadja Haddad e o marido homenageiam o filho falecido, Antônio - Foto: Reprodução / Instagram; @johnlennonfotografia
Nadja Haddad e o marido homenageiam o filho falecido, Antônio - Foto: Reprodução / Instagram; @johnlennonfotografia

Por que Nadjad Haddad teve o parto prematuro?

A apresentadora Nadja Haddad aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs e revelou o motivo do seu parto prematuro. Nos Stories do Instagram, ela contou que teve um problema nas placentas dos gêmeos.

"Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas”, explicou ela, que teve o parto com 23 semanas de gestação.

Atualmente, José, o outro filho da apresentadora, tem 1 ano de idade. Em abril deste ano, ela e o marido, Danilo Joan, prepararam um festão para celebrar a vida do pequeno. "1 ano do José. O nome carrega fé, 'Deus acrescenta e multiplica' e com a sua chegada o mundo ganhou mais cor, esperança, bençãos e ousadia. José, um nome simples, mas que reflete a grandeza de um menino tão feliz e forte. Não foi só uma festividade, foi um momento de devoção e gratidão a Deus, José é um milagre que tivemos a oportunidade de testemunhar e registrar com tanto amor", declarou ela, na ocasião.

Leia também: Nadja Haddad vive emoções intensas no Bake Off: 'Muitas dessas trocas não vão para o ar'

Nadja Haddad e o filho, José - Foto: Reprodução / Instagram; @deborahrusewphoto
Nadja Haddad e o filho, José - Foto: Reprodução / Instagram; @deborahrusewphoto

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

nadja haddadfilho de nadja haddad

Leia também

Eita!

Cauã Reymond surpreende ao falar sobre 'aposentadoria' - Reprodução/Instagram

Cauã Reymond surpreende ao falar sobre não fazer mais novelas: 'Bons anos'

SAUDADE

Preta Gil e Flor Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Sobrinha de Preta Gil exibe print de conversa especial com a cantora: 'Aqui sempre'

Família

Cissa Guimarães - Foto: Reprodução/Instagram

Cissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'

Família

Gisele Bündchen - Foto: Reprodução/Instagram

Gisele Bündchen compartilha fotos raras com o filho caçula; veja

Comovente

Cauã Reymond emociona ao falar sobre a mãe - Reprodução/Instagram

Cauã Reymond emociona ao falar sobre a mãe falecida: 'Câncer desgraçado'

Família

Amigo de Zezé e Graciele é padrinho de Clara - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News / Reprodução / Instagram

Batizado da filha de Zezé Di Camargo e Graciele: conheça o padrinho de Clara

Últimas notícias

Maíra CardiGrávida, Maíra Cardi revela que está internada e explica motivo: 'Bem ruim'
Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, revelou epilepsia; saiba tudoMédico alerta sobre doença de filha de Renato Gaúcho: 'Condição neurológica'
Renata Banhara compartilha que irá seguir dieta especializada após diagnóstico de doençaRenata Banhara segue dieta para tratar doença e especialista alerta: 'Não é indicada'
Heloisa PerisséFilha caçula de Heloisa Perissé decide mudar de país
Nadja Haddad e a mãeNadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'
Afonso desmascara Fátima com CésarVale Tudo: Saiba como Afonso desmascara Fátima e a flagra com César
Cissa GuimarãesCissa Guimarães resgata registro com o filho que morreu aos 18 anos: 'Amor'
Veja os dez melhores destinos internacionais para conhecer em 202510 destinos internacionais imperdíveis para explorar em 2025
Barbara PalvinBarbara Palvin revela diagnóstico após cirurgia e médica alerta: 'Dor não se limita'
Gisele BündchenGisele Bündchen compartilha fotos raras com o filho caçula; veja
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade