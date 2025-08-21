Nadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe: 'Vai conhecer'

Nadja Haddad compartilha sua dor com a perda da mãe e relembra a saudade de seu filho Antônio, que faleceu prematuramente

Nadja Haddad enfrenta um momento de profunda dor com o falecimento de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, ocorrido em 20 de agosto de 2025, aos 80 anos. A apresentadora compartilhou sua tristeza nas redes sociais, destacando a saudade que já sente: " Saudade está doendo aqui no meu coração e na minha alma ", escreveu.

Em sua homenagem, Nadja expressou gratidão pelos ensinamentos recebidos ao longo dos anos, mencionando a coragem, ternura e fé inabalável de sua mãe. Ela também ressaltou o conforto de acreditar que Maria Auxiliadora agora 'descansa nos braços do Pai' e terá a oportunidade de reencontrar entes queridos falecidos, incluindo Antônio, um de seus filhos gêmeos.

A apresentadora perdeu o bebê em maio de 2024, logo após o nascimento prematuro das crianças. " Vai conhecer o meu Antônio… Vai reencontrar meu pai… sua mãezinha, por quem a senhora tanto chamava… o vovô… Vai ter a paz! ", declarou a artista ao se despedir da matriarca.

Nadja Haddad finalizou sua homenagem agradecendo à mãe por cada oração, abraço e palavra de sabedoria, afirmando que ela sempre será sua rainha e sinônimo de alegria. " Cuidar da senhora, te paparicar era uma das coisas que eu mais amava fazer! ", escreveu.

"Obrigada por me permitir… Vou carregar sua luz em mim para sempre e seguir tentando ser, para o meu José, o que a senhora foi para mim: exemplo de fé inabalável. Eu te amo, eternamente…. Como nós sempre falávamos uma para a outra: a senhora é meu sol, te amarei além do infinito", concluiu a apresentadora.

Nadja Haddad já falou sobre a perda do filho

Recentemente, Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por que Nadjad Haddad teve o parto prematuro?

A apresentadora Nadja Haddad aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs e revelou o motivo do seu parto prematuro. Nos Stories do Instagram, ela contou que teve um problema nas placentas dos gêmeos.

"Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas”, explicou ela, que teve o parto com 23 semanas de gestação.

Atualmente, José, o outro filho da apresentadora, tem 1 ano de idade. Em abril deste ano, ela e o marido, Danilo Joan, prepararam um festão para celebrar a vida do pequeno. "1 ano do José. O nome carrega fé, 'Deus acrescenta e multiplica' e com a sua chegada o mundo ganhou mais cor, esperança, bençãos e ousadia. José, um nome simples, mas que reflete a grandeza de um menino tão feliz e forte. Não foi só uma festividade, foi um momento de devoção e gratidão a Deus, José é um milagre que tivemos a oportunidade de testemunhar e registrar com tanto amor", declarou ela, na ocasião.

