Nadja Haddad vive emoções intensas no Bake Off: 'Muitas dessas trocas não vão para o ar'

Nadja Haddad abre o coração em entrevista à CARAS Brasil e fala sobre momentos emocionantes na nova temporada do Bake Off Brasil

Com estreia marcada para o dia 9 de agosto no SBT e chegada ao streaming no dia 15, pelo HBO Max e Discovery Home & Health, o Bake Off Brasil retorna à TV aberta prometendo mais que confeitaria de alto nível. A nova temporada recheada de histórias emocionantes traz o toque sensível de Nadja Haddad (44).

À frente do programa, a apresentadora carrega no olhar e na fala a sensibilidade de quem sabe ouvir e acolher. Ainda que o foco seja nos competidores, Nadja conta em entrevista à CARAS Brasil que, muitas vezes, as trocas entre ela e os participantes acontecem de forma orgânica nos bastidores.

"Eu acho que isso acontece de uma maneira muito natural, quando surge a oportunidade de falar e de ter uma troca com alguns participantes. Muitas vezes, isso nem vai ao ar, porque o conteúdo é tão rico e tão necessário para o dia a dia deles, que a produção acaba focando mais nas histórias deles do que nas nossas", confessa sobre espaço no reality show para histórias de vida do elenco.

Para além das câmeras, vínculos profundos se formam. Nadja lembra momentos marcantes de identificação com algumas confeiteiras desta edição. "Mas vou dar como exemplo a própria Adriana. Ela é mãe de prematuros, assim como eu também sou, então a gente teve essa troca. A Marina, que tem um filho atípico, e eu, que tive uma gestação atípica... também houve uma conexão. Mas muitas dessas coisas não vão para o programa."

Apesar do compromisso profissional, o afeto é inevitável em uma competição valendo o título de melhor confeiteiro amador do Brasil. "Existe um profissionalismo que, de certa forma, nos resguarda, nos impede de nos abrir completamente. Mas é inevitável. A gente cria relações humanas ali dentro e, no meu caso, eu me envolvo, sim. Acabo entregando um pouco mais da minha essência. Talvez o público não consiga saber exatamente o que é, mas com certeza sente", afirma.

A maternidade, segundo a apresentadora, trouxe um novo olhar, mais generoso, intuitivo e conectado com o outro. "A maternidade me trouxe outra atmosfera. Isso está presente no meu dia a dia e, penso eu, que as pessoas também vão perceber isso no vídeo, de uma forma muito natural, sem que eu precise explicar muito. Sinto que isso emociona", finaliza.

VEJA A CHAMADA DA NOVA TEMPORADA DO BAKE OFF BRASIL: