Morre a mãe de Nadja Haddad após ficar alguns dias na UTI: ‘Vai ter paz'

Nadja Haddad anuncia a morte de sua mãe, que estava na UTI, e faz homenagem emocionante: ‘A saudade já está doendo aqui'

A apresentadora Nadja Haddad, que comando Bake Off Brasil, do SBT, anunciou a morte de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, nesta quarta-feira, 20. Em um post nas redes sociais, ela compartilhou uma foto da mãe em preto e branco e falou sobre a dor da despedida.

Nadja relembrou os aprendizados que teve com a mãe em vida e disse que acredita que ela está em paz após sua partida. "Hoje me despeço da minha maior referência de amor, fé e força: minha mãe, Maria Auxiliadora Haddad. Foram anos aprendendo com sua coragem, ternura e a sua forma única de ensinar que TUDO É possível quando caminhamos com Deus ao nosso lado. A saudade já está doendo aqui no meu coração e na minha alma, mas também me conforta saber que agora a senhora descansa nos braços do Pai, livre de toda dor, e vai conhecer o meu Antônio… Vai reencontrar meu pai… sua mãezinha, por quem a senhora tanto chamava… o vovô… Vai ter a paz!", disse ela.

E completou: "Obrigada, minha mãezinha, por cada oração, cada abraço e cada palavra de sabedoria. A senhora sempre será a minha rainha, sinônimo de alegria… cuidar da senhora, te paparicar era uma das coisas que eu mais amava fazer! Obrigada por me permitir… Vou carregar sua luz em mim para sempre e seguir tentando ser, para o meu José, o que a senhora foi para mim: exemplo de fé inabalável. Eu te amo, eternamente…. Como nós sempre falávamos uma para a outra: a senhora é meu sol, te amarei além do infinito".

O que aconteceu com a mãe de Nadja Haddad?

Há poucos dias, a apresentadora Nadja Haddad explicou o que aconteceu com sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que estava internada desde o início do mês na UTI. A artista contou que a mãe foi diagnosticada com uma infecção por causa de uma bactéria que entrou em seu corpo por meio de uma ferida que não cicatriza. Ela contou que alguns exames da mãe oscilaram nos últimos tempos e ela segue internada na UTI, entre altos e baixos.

"A minha mãe está com uma infecção decorrente de uma ferida, de um machucado, no quadril. Ela bateu o quadril na cadeira de rodas dela. Como ela é diabética, qualquer machucadinho pode virar uma grande ferida, por mais que cuide. E foi muito cuidada. Mas diabetes é muito sério. Por mais que tenha sido muito cuidada, a ferida não está cicatrizando e foi identificado uma bactéria, que, muito provavelmente, veio através da ferida. Essa bactéria não está colaborando, está sendo resistência”, disse ela.

E completou: "Mudaram os antibióticos e agora é orar para exterminar a bactéria e o novo antibiótico seja potente o suficiente. Isso fez com que ela ficasse com a pressão oscilando, a glicemia oscilando, tudo saiu do trilho novamente. Ela é forte, nós temos fé e vamos continuar em oração”.

A mãe da apresentadora tem Alzheimer há alguns anos. Quando foi internada, ela ficou entubada, mas seu quadro melhorou poucos dias depois.

Nadja Haddad já perdeu um dos filhos gêmeos

A apresentadora Nadja Haddad gravou um relato comovente sobre como foi se despedir do filho Antônio, que morreu poucos dias depois do nascimento prematuro. Em um relato no canal Voz das Mães, a estrela relembrou a dor de ver o filho morrer em seus braços e como foi se despedir dele no necrotério.

Haddad contou que não consegue definir o que sentiu na hora em que o filho faleceu. "O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir”, afirmou.

Então, ela lembrou quando se despediu do bebê no necrotério. "E a pior sensação que eu tive foi quando eu fui vê-lo. Eu fui a última a visitar. E eu pensei: Meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário. E eu estou indo ver meu filho no necrotério. E eu lembro tanto daquela sala escrito: necrotério. Eu não conseguia andar, eu estava na cadeira de rodas. E eu comecei a gritar de novo e eu queria ir embora, eu queria sair dali”, comentou, entre lágrimas.

Por fim, a comunicadora falou que sua vida tem sido de desafios nos últimos tempos. "Esse ano, o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Ano passado, o Dia das Mães foi no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer, então ela nem entendi o que estava acontecendo. Então, para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força”, refletiu.