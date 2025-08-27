Nadja Haddad emociona ao relembrar últimos momentos com a mãe: 'Partiu devagarinho'

A apresentadora Nadja Haddad fez um comovente desabafo ao falar sobre a saudade que sente de sua mãe, que morreu há uma semana

Nadja Haddad abriu o coração ao falar a saudade que sente da mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que morreu há uma semana. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo recordando vários momentos dela e fez um comovente desabafo.

"Uma semana sem a presença física do meu primeiro amor, minha mãe. É estranho não receber suas mensagens, não te ver, não fazermos planos… Ruim demais não poder mais te paparicar e te fazer sorrir!", lamentou a famosa no começo do texto.

Em seguida, Nadja relembrou o momento da morte. "Minha mãe sempre foi meu maior estímulo pra progredir, pra viver bem, pra me cuidar, já que eu também cuidava dela. Ela partiu devagarinho e no meu colo. Minha irmã @ludyhaddad segurava sua mão e tocava seu coração. A @haddadpaty do nosso ladinho... Devolvemos nossa mãezinha ao Pai, enquanto ela estava cercada de muito amor vindo de muita gente especial. Cuidamos dela, do corpo físico, junto com nosso anjo, a Mira, até o último minuto. Foi do jeitinho que ela queria!", contou.

"Os dias vão se tornando mais difíceis, mas o conforto vem ao lembrar que mamãe era sinônimo de alegria, de comemoração, de VIDA! E que, agora, ela está com quem ela sentia tanta falta, aqui: meu pai, minha avó... E terá o privilégio de conhecer e cuidar do meu Antônio…", acrescentou ela, citando o filho que morreu no ano passado.

Por fim, Nadja fez uma promessa para a mãe. "Mãezinha, prometo me manter de pé, honrando seu nome e sua alegria, mas ainda não consigo prometer sorrir com tanta vontade e ter brilho no olhar. Te amo, mãezinha, além do infinito. Te sinto por perto todos os dias…", finalizou.

Confira:

Nadja Haddad recorda perda do filho ao se despedir da mãe

Nadja Haddad enfrenta um momento de profunda dor com o falecimento de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, ocorrido em 20 de agosto de 2025, aos 80 anos. A apresentadora compartilhou sua tristeza nas redes sociais, destacando a saudade que já sente: "Saudade está doendo aqui no meu coração e na minha alma", escreveu.

Em sua homenagem, Nadja expressou gratidão pelos ensinamentos recebidos ao longo dos anos, mencionando a coragem, ternura e fé inabalável de sua mãe. Ela também ressaltou o conforto de acreditar que Maria Auxiliadora agora 'descansa nos braços do Pai' e terá a oportunidade de reencontrar entes queridos falecidos, incluindo Antônio, um de seus filhos gêmeos. A apresentadora perdeu o bebê em maio de 2024, logo após o nascimento prematuro das crianças.

"Vai conhecer o meu Antônio… Vai reencontrar meu pai… sua mãezinha, por quem a senhora tanto chamava… o vovô… Vai ter a paz!", declarou a artista ao se despedir da matriarca. Nadja Haddad finalizou sua homenagem agradecendo à mãe por cada oração, abraço e palavra de sabedoria, afirmando que ela sempre será sua rainha e sinônimo de alegria.

"Cuidar da senhora, te paparicar era uma das coisas que eu mais amava fazer! Obrigada por me permitir… Vou carregar sua luz em mim para sempre e seguir tentando ser, para o meu José, o que a senhora foi para mim: exemplo de fé inabalável. Eu te amo, eternamente…. Como nós sempre falávamos uma para a outra: a senhora é meu sol, te amarei além do infinito", concluiu a apresentadora.

