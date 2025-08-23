Carolina Dieckmmann faz desabafo comovente sobre os seis anos da morte da mãe

"Te amo, mãe. E você segue me ensinando... de outros jeitos", afirmou a atriz Carolina Dieckmmann ao refletir sobre a data

Carolina Dieckmmann usou as redes sociais neste sábado, 23, para lembrar os seis anos da morte de sua mãe, Maíra Dieckmann. Ela morreu em 2019, aos os 67 anos, após um mal-súbito, enquanto dormia.

Em seu perfil oficial, a atriz que interpreta a personagem Leila na novela Vale Tudo, da Globo, compartilhou um vídeo em que fala sobre a morte da mãe durante sua participação no Quem Pode, Pod, podcast que era comandado Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e escreveu um texto comovente.

"Hoje, 6 anos com ela dentro. E isso me fez pensar em tudo que ando fazendo com sua falta física. O luto revela muitas coisas; sobre nós, sobre os outros. Lembro de ter me dado conta de uma dose de clarividência: como tudo de repente fica evidente e cru. A morte afasta com ela o que não é essencial,

e isso é lindo. A morte redimensiona a importância da vida. A morte é parte. A vida é tudo. Te amo, mãe. E você segue me ensinando... de outros jeitos. Saudade é o que mais gosto de sentir... saudade é quando o amor fica", disse ela na legenda da publicação.

Em 2019, Carol comunicou a morte da mãe com um texto emocionante. "Mãe. Sim, essa palavra que nunca mais eu vou dizer; porque hoje morreu meu colo. Porque nada mais de mal, ou de grave, poderia acontecer comigo, porque meu colo não está mais aqui. Ela me ensinou um bocado de coisas lindas. E me ensinou sendo, o que faz toda diferença. Ainda não sabemos do que ela morreu, mas morreu dormindo. E desde que sou pequena vejo ela 'marcar' seu encontro com a morte exatamente desse jeito: se ela vier, que seja assim. Mãe, a morte te obedeceu direitinho. Acho que é porque você merecia."

"Mas o que eu acho mesmo é que foi muito cedo. Mãe, eu estou devastada. Essa é a palavra que mais explica o que eu estou sentindo. Meu coração está queimando de dor, tipo a Amazônia, tipo o fim de tudo. Mãe, quem vai ser meu colo? Não digo amanhã, depois... Mas hoje? Mãe, hoje eu vou tentar ser colo para os meus irmãos. Eu prometo. E para a sua mãe também. Mãe, a partir de hoje, eu vou morrer um pouco todo dia; de saudade. Te amo", desabafou;

Carolina Dieckmmann rebate crítica após homenagear Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que familiares e amigos de Preta Gil (1974-2025) têm recebido por publicar homenagens à cantora. O desabafo aconteceu nesta quarta-feira, 20, dia que marca um mês da morte da filha de Gilberto Gil.

Em suas redes sociais, a intérprete de Leila no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, compartilhou um comentário onde um internauta pede para que as pessoas "deixem Preta Gil descansar". Carolina, que era bastante próxima da artista, ressaltou que as homenagens para a amiga continuarão existindo por parte de todos que a amavam.

"Não deixem não. Postem, homenageiem... Preta está na luz, e ela agora vive nesse mundo através das nossas lembranças. Preta sempre gostou de ser amada e homenageada. Se você ama a Preta, poste sim, sempre que quiser, sempre que tiver algo lindo pra falar dela... não deixem que pessoas amargas julguem seus atos. O que sai do coração tem destino certo: o bem e o amor!", declarou a atriz.

