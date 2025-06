Morre ex-participante de reality show: ‘Momento devastador’

Ex-participante de reality show, Khadiyah ‘KD' Lewis morre aos 44 anos de idade e a família desabafa sobre o luto: ‘Sem palavras'

A ex-participante de reality show Khadiyah ‘KD' Lewis morreu aos 44 anos no final de maio de 2025 e a sua partida se tornou pública nesta semana. Ela ficou conhecida por ter feito do programa de TV Love & Hip Hop, dos Estados Unidos.

A morte dela foi confirmada por seus irmãos em declarações na imprensa internacional. Jay lamentou a partida da irmã. “Este foi um momento extremamente devassador em termos emocionais. Todas as orações e bons desejos são bem-vindos neste momento”, disse ele. Elijah também prestou uma homenagem para a irmã. “Estou sem palavras há alguns dias. E pensar que algum dia terei palavras para descrever a pessoa que você foi e o legado que deixou. Obrigado por me amar do jeito que me amou e sempre me apoiar, acontecesse o que for. Deus me abençoou quando me fez seu irmão e por isso sou eternamente grato. Você estará para sempre em minha mente e meu coração. Eu te amo”, afirmou.

O funeral dela acontecerá no dia 11 de junho, mas a família decidiu não revelar a causa da morte.

Nas redes sociais, Khadiyah ‘KD' Lewis se definia como empreendedora, palestrante, consultora e contadora. Ela tinha 3 empresas, que eram dos ramos de investimento imobiliário, agência de consultoria e serviços financeiros.

Morte de músico é investigada pela polícia

A morte do ex-músico do Raça Negra, Edson Café, virou caso de polícia. Isso porque a Polícia Civil quer entender quais foram as circunstâncias da morte dele aos 69 anos de idade.

De acordo com o Jornal o Globo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou qeu a investigação já começou após o caso ser registrado como “morte suspeita". Ele foi encontrado desacordado em uma rua da capital paulista e foi levado para o hospital, onde sua morte foi constatada.

"O homem (Edson Café), de 69 anos, foi encontrado desacordado em via pública no dia 31 de maio e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde faleceu. O corpo foi encaminhado ao IML Leste e identificado após exames periciais, sendo liberado aos familiares. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos fatos", informaram.

