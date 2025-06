Morte de ex-músico do Raça Negra vira caso de polícia

Ex-músico do Raça Negra, Edson Café morreu aos 69 anos de idade após ser encontrado desacordado na rua

A morte do ex-músico do Raça Negra, Edson Café, virou caso de polícia. Isso porque a Polícia Civil quer entender quais foram as circunstâncias da morte dele aos 69 anos de idade.

De acordo com o Jornal o Globo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou qeu a investigação já começou após o caso ser registrado como “morte suspeita". Ele foi encontrado desacordado em uma rua da capital paulista e foi levado para o hospital, onde sua morte foi constatada.

"O homem (Edson Café), de 69 anos, foi encontrado desacordado em via pública no dia 31 de maio e levado ao Hospital Municipal do Tatuapé, onde faleceu. O corpo foi encaminhado ao IML Leste e identificado após exames periciais, sendo liberado aos familiares. A Polícia Civil investiga as circunstâncias dos fatos", informaram.

Edson Café tocou violão e pandeirola no grupo Raça Negra entre os anos de 1992 e 2005. Ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há alguns anos e chegou a ter sequelas nos membros superiores. A partir disso, ele iniciou uma luta contra a dependência química e viveu em situação de vulnerabilidade nas ruas.

Fim do caso Rafael Miguel

No dia 30 de maio, o julgamento de Paulo Cupertino pelas mortes do ator Rafael Miguel e seus pais chegou ao fim. A justiça condenou o homem a 98 anos de prisão por ter cometido triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

O juiz do caso apontou que Cupertino cometeu o crime na presença da filha e fugiu do local. O julgamento também envolveu outros dois réus, Eduardo José Machado e Wanderley Antunes Ribeiro Senhora, que foram acusados de terem ajudado na fuga do empresário. Eles foram absolvidos. O julgamento contou com júri popular e aconteceu no Fórum da Barra Funda, em São Paulo.

De acordo com o Ministério Público, Paulo Cupertino assassinou Rafael Miguel, o pai, João Alcisio Miguel, e a mãe dele, Miriam Selma Miguel, com 13 tiros porque não aceitava o namoro do ator com sua filha. No entanto, o homem negou os crimes e afirmou que é inocente.

