  Michelle Loreto impressiona ao postar foto rara com a mãe: 'Parecem irmãs'
Atualidades

Michelle Loreto impressiona ao postar foto rara com a mãe: 'Parecem irmãs'

A apresentadora Michelle Loreto chamou a atenção ao compartilhar uma foto ao lado da mãe para comemorar uma data especial

Daniela Santos
Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 21h37

Michelle Loreto posta foto com a mãe
Foto: Reprodução/Instagram

A jornalista Michelle Loreto impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos raras com sua mãe, Rosane Loreto, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 8.

Em seu perfil oficial, a apresentadora do quadro Bem Estar, da Globo, recordou fotos de quando era pequena ao lado da mãe e uma recente, de quando oficializou seu casamento com diretor de TV Alexandre Matoso, com quem tem uma filha, Aurora, de um aninho. Além de colocar a música O Melhor Vai Começar, de Guilherme Arantes, ela prestou uma homenagem especial 

"Uma postagem com música do Guilherme Arantes que ela tanto ama! Mãe, que seja um novo ciclo lindo, leve e alegre, como você. Eu te amo muito e sempre estarei ao seu lado. Obrigada por me dar tanto apoio e tanto amor nesta vida", escreveu Michelle na legenda da publicação. 

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens parabenizando a mãe da apresentadora e também apontaram a semelhança entre elas. "Muito bela a sua mãe, parecem Irmãs!! Felicidades e muita saúde para ela", disse uma seguidora. "Muito linda sua mãe... Parabéns a ela, saúde e muitas felicidades!!!", desejou outra. "Parabéns! Saúde para sua mãe", falou uma fã. 

Vale lembrar que Michelle Loreto passou por uma mudança radical em seu visual. A jornalista decidiu mudar o corte de cabelo e ganhou elogios ao surgir com os fios um pouco mais curtos e com franja. "Eu amo mudar meu cabelo. Amo! E, desta vez, escolhi um visual bem moderno! Quem mais aí gosta de mudar o cabelo o tempo todo?", disse ela.

Confira: 

Michelle Loreto surge em clima de romance com o marido

Recentemente, Michelle Loreto usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. É que seu marido, o diretor de TV Alexandre Matoso, completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-lo. Em seu perfil oficial, a apresentadora do Bem Estar, da Globo, compartilhou duas fotos ao lado do amado. Na primeira, os dois aparecem sorridentes, já na segunda, eles estão se beijando.

Na legenda, a jornalista se declarou. "Alê, hoje é seu aniversário. O dia amanheceu lindo e você vibrou com isso. Saiu de casa de bike. Eu sempre com medo. Você sempre dizendo que não vou te perder. Sua segurança e seu jeito leve. Como tudo isso é bom! Celebro a tua vida hoje, desejando dias ensolarados, suaves e simples, como você é. Eu te amo e agradeço por estar ao teu lado nesta vida, criando essa menina fantástica que é a nossa filha Aurora. A vida é muito boa com você ao meu lado. Viva você e tudo que você é!", escreveu. 

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

