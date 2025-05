Michelle Loreto dispensa o vestido de noiva para se casar com diretor do 'Encontro'

Com look fora do comum para noivas, Michelle Loreto oficializa seu casamento com Alexandre Mattoso, que é diretor do 'Encontro com Patrícia Poeta'

A jornalista Michelle Loreto está oficialmente casada! Ela e o marido, o diretor de TV Alexandre Mattoso, celebraram o casamento neste sábado, 31, em uma cerimônia civil com a presença de amigos e familiares.

Para o seu grande dia, a comunicadora dispensou o tradicional vestido de noiva. Ela decidiu se casar com um lindo conjunto de blazer e calça de alfaiataria em linho com um adereço no cabelo para dar um toque de ‘véu de noiva’. Enquanto isso, o marido dela usou um terno azul. A filha do casal, Aurora, de 1 ano e meio, surgiu fofíssima com um vestido azul com casaco branco.

Os noivos também inovaram ao dispensarem o tradicional bolinho bem-casado como lembrancinha do casamento. Eles escolheram presentear seus convidados com bolo de rolo como lembrancinhas da união, já que ela é nordestina e o doce é tradicional de sua região em Recife.

Vale lembrar que Michelle e Alexandre estavam juntos há apenas 3 meses quando descobriram que seriam pais.

A descoberta da gravidez de Michelle Loreto

Vale lembrar que Michelle Loreto contou que engravidou aos 43 anos e foi algo inesperado, já que eles não planejavam ter filhos no momento. Na época, ela contou: "Sabe aquele momento da vida em que você já sabe exatamente como tudo vai ser? Aconteceu comigo. Nunca esteve nos meus planos engravidar. Não mesmo!!! E a pressão da sociedade nunca me incomodou. Sempre falei disso abertamente. Pra mim, a mulher tem todo o direito de escolher se quer ou não engravidar, se quer ou não ser mãe - e ela pode e vai ser feliz com o que escolheu. Aos 43 anos, também dizia que não iria mais gostar de ninguém, que continuaria solteira por um bom tempo, que nem tão cedo queria um novo relacionamento. Tava feliz, plena, realizada, segura e leve! Objetivos, planos e sonhos bem definidos", disse ela.

E completou: "Sabe, então, quando a vida vem e diz que você não sabe de nada e que nem tudo é como você quer? Aconteceu comigo. Em pouco tempo, me apaixonei intensamente, engravidei... e estou vendo muita coisa mudar. No começo, quando descobri a gravidez, foi bem difícil. Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda. Afinal, sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito. Mas... aprendi que baixar a guarda e deixar alguém segurar a minha mão não tem nada demais. Pode até ser bom e funcionar melhor. Agora, tenho mais um par de mãozinhas para segurar. Mãos que vou guiar e que também vão me guiar. Pra qual direção? Não sei. E tá tudo bem".

A bebê Aurora nasceu em outubro de 2023 em uma maternidade de São Paulo.