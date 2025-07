Michelle Loreto surge em clima de romance com o marido: 'A vida é boa com você'

A apresentadora Michelle Loreto postou fotos com o marido, Alexandre Matoso, e se declarou no aniversário do amado; confira!

Michelle Loreto usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. É que seu marido, o diretor de TV Alexandre Matoso, completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 8, e ela fez questão de homenageá-lo.

Em seu perfil oficial, a apresentadora do Bem Estar, da Globo, compartilhou duas fotos ao lado do amado. Na primeira, os dois aparecem sorridentes, já na segunda, eles estão se beijando. Na legenda, a jornalista se declarou.

"Alê, hoje é seu aniversário. O dia amanheceu lindo e você vibrou com isso. Saiu de casa de bike. Eu sempre com medo. Você sempre dizendo que não vou te perder. Sua segurança e seu jeito leve. Como tudo isso é bom!", disse Michelle no começo do texto.

"Celebro a tua vida hoje, desejando dias ensolarados, suaves e simples, como você é. Eu te amo e agradeço por estar ao teu lado nesta vida, criando essa menina fantástica que é a nossa filha Aurora. A vida é muito boa com você ao meu lado. Viva você e tudo que você é!", finalizou.

Michelle e Alexandre, que oficializaram a união em maio deste ano, são pais de Aurora, de um aninho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Michelle Loreto mostra fotos inéditas do casamento e se declara

Na última quinta-feira, 3, Michelle Loreto usou as redes sociais para se declarar para o marido, o diretor de TV Alexandre Matoso. Aproveitando o dia de TBT, a apresentadora do Bem Estar, da TV Globo, recordou algumas fotos do dia em que eles oficializaram a união e abriu o coração.

"#tbt de hoje vem com as fotos do nosso casamento, Alexandre Mattoso. Pra dizer, publicamente, como eu te amo, te admiro e te celebro. Que cara incrível você é! Amado, respeitado e admirado por muita gente (e como isso ficou claro nos últimos dias). Aplaudo suas conquistas, sua inteligência, sua competência, seu jeito sereno de levar as viradas que aparecem no meio do caminho e, acima de tudo, seu caráter. Foi conhecendo sua essência de perto que me apaixonei por você. Estou contigo e não abro! Sua paz é a minha paz. Sua guerra é a minha guerra. Que bom caminhar ao teu lado e aprender a ver a vida de um jeito mais leve", escreveu. Veja a publicação!

Leia também:Michelle Loreto se emociona ao ver apresentação da festa junina da filha