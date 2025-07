Michelle Loreto mostra fotos inéditas do casamento e se declara: 'Cara incrível'

A apresentadora Michelle Loreto compartilhou novas fotos de seu casamento com Alexandre Mattoso e se declarou para o marido

Michelle Loreto usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para se declarar para o marido, o diretor de TV Alexandre Matoso. Aproveitando o dia de TBT, a apresentadora do Bem Estar, da TV Globo, recordou algumas fotos do dia em que eles oficializaram a união e abriu o coração.

"#tbt de hoje vem com as fotos do nosso casamento, Alexandre Mattoso. Pra dizer, publicamente, como eu te amo, te admiro e te celebro. Que cara incrível você é! Amado, respeitado e admirado por muita gente (e como isso ficou claro nos últimos dias)", disse ela no começo do texto.

"Aplaudo suas conquistas, sua inteligência, sua competência, seu jeito sereno de levar as viradas que aparecem no meio do caminho e, acima de tudo, seu caráter. Foi conhecendo sua essência de perto que me apaixonei por você. Estou contigo e não abro! Sua paz é a minha paz. Sua guerra é a minha guerra. Que bom caminhar ao teu lado e aprender a ver a vida de um jeito mais leve", completou Michelle, mãe de Aurora, de um aninho.

Nos comentários, Alexandre retribuiu a declaração. "Sorte a minha de ter um amor verdadeiro, onde encontro acolhimento nos momentos mais turbulentos. Minha leveza transparece porque suas mãos estão aqui me erguendo. Minha paz existe porque tenho o abraço mais fraterno nas horas certas. Sigamos juntos, olhando para o futuro com esperança e com aquela serenidade de quem pode contar com o outro. Te amo cada vez mais", escreveu ele.

Vale lembrar que Alexandre Mattoso não é mais o diretor do programa Encontro com Patrícia Poeta. Ele foi substituído por Ariel Jacobowitz, ex-diretor do Programa da Eliana (2009-2024) e do Melhor da Noite.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Michelle Loreto mostra look de noiva

A jornalista Michelle Loreto se casou com o pai de sua filha Aurora, o diretor de TV Alexandre. Após quase uma semana do evento especial, a apresentadora compartilhou uma foto de noiva e fez uma revelação.

Assim como não imaginava ser mãe, a comunicadora compartilhou que se surpreendeu ao gostar de se casar. Fora do convencional, ela não selou a união com um vestido de noiva, mas sim com um conjunto de blazer. A jornalista manteve apenas os tons claros dentro da tradição.

"Recebendo as fotos do casamento. Não sei por onde começar. Vem um filme lindo na minha cabeça... Nunca pensei que eu ia gostar de casar! Kkkk Só você, Alexandre! Vou começar, então, com a foto de uma noiva feliz", contou ela sobre a experiência. Veja a publicação!

Leia também:Michelle Loreto se emociona ao ver apresentação da festa junina da filha