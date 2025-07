Michelle Loreto passa por transformação radical no visual: 'Amo mudar'

A apresentadora Michelle Loreto arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar a transformação que realizou em seu cabelo

Michelle Loreto chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 14, ao exibir seu novo visual.

A apresentadora do quadro Bem Estar, da TV Globo, decidiu mudar o cabelo e arrancou elogios ao mostrar que cortou um pouco os fios e fez uma franja.

"Eu amo mudar meu cabelo. Amo! E, desta vez, escolhi um visual bem moderno! Quem mais aí gosta de mudar o cabelo o tempo todo?", disse a jornalista ao mostrar a mudança que realizou.

O novo corte de cabelo de Michelle recebeu vários elogios dos internautas. "Adorei", confessou uma seguidora. "Linda, amei", escreveu outra. "Ai que linda! Amo suas transformações", falou uma fã. "Arrasou. Lindo corte", afirmou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram

Michelle Loreto surge em clima de romance com o marido

No último dia 8, Michelle Loreto usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. É que seu marido, o diretor de TV Alexandre Matoso, completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-lo. Em seu perfil oficial, a apresentadora compartilhou duas fotos ao lado do amado. Na primeira, os dois aparecem sorridentes, já na segunda, eles estão se beijando. Na legenda, a jornalista se declarou.

"Alê, hoje é seu aniversário. O dia amanheceu lindo e você vibrou com isso. Saiu de casa de bike. Eu sempre com medo. Você sempre dizendo que não vou te perder. Sua segurança e seu jeito leve. Como tudo isso é bom! Celebro a tua vida hoje, desejando dias ensolarados, suaves e simples, como você é. Eu te amo e agradeço por estar ao teu lado nesta vida, criando essa menina fantástica que é a nossa filha Aurora. A vida é muito boa com você ao meu lado. Viva você e tudo que você é!", escreveu. Confira a publicação!

