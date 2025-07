Marido bilionário de Franciny Ehlke reage ao ser chamado de feio na internet

Comentário de Tony Maleh, que é o marido bilionário de Franciny Ehlke, dá o que falar na web quando ele responde ao ser chamado de feio

Marido bilionário da influencer Franciny Ehlke, o empresário Tony Maleh reagiu ao ser chamado de feio nas redes sociais. Ele aproveitou um momento de folga em sua rotina para ler os comentários nos posts da esposa e foi surpreendido com uma mensagem negativa sobre sua aparência.

Na mensagem, um internauta disse: “Não acho ele bonito”. Ao ver o comentário, Tony respondeu rapidamente: “ Obrigado por compartilhar, mas a única pessoa que tem que me achar bonito é a minha mulher… ”.

Ao ver a resposta do marido, Franciny reagiu. “Pela primeira vez ele responde alguém e foi um hate. Não! Não tem que responder hater, tem que responder quem elogia. Eles que merecem atenção”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Franciny Ehlke (@francinyehlke)

Franciny Ehlke rebate comentários

A influenciadora digital Franciny Ehlke, de 26 anos, se pronunciou durante uma caixinha de perguntas em suas redes sociais, sobre as críticas de que o empresário e marido, Tony Maleh, de 36 anos, estaria a usando.

Em resposta a pergunta de um seguidor, a influenciadora disse: "Acho que muita gente não consegue enxergar que eu realmente possa estar feliz e possa estar com a pessoa mais incrível que uma mulher já teve. Quem convive com a gente até pode falar que eu uso ele, porque qualquer coisa que eu levanto um dedo para pedir, esse homem arranja, ele compra", rebateu ela.

“Então, ver uns argumentos de gente com tempo livre para falar, acho tão besta. Dá até pena dessas pessoas”, completou.

Franciny afirmou que nunca precisou usar seu dinheiro com o empresário. "Chega a ser até bizarro eu ter que vir para explicar alguma coisa. Mas, desde quando comecei a viver essa vida com ele de marido e mulher, estamos morando juntos, estamos casados, nunca mais precisei tirar um real do meu bolso, me preocupar. Pela primeira vez na vida, estou sendo bem cuidada por alguém que me ama, por alguém que eu amo, que sou completamente apaixonada".

Além disso, ela também mencionou que ele a poupa de várias preocupações. "Ele me dá essa segurança, me dá paz, se preocupa se estou feliz, move o mundo dele para me fazer feliz. É até triste ler comentários das pessoas comparando ele com o meu ex-namorado. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, a gente experiencia coisas ruins, para [depois] experienciar uma coisa maravilhosa", comentou Franciny.