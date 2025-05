Maíra Cardi reflete após anúncio da separação de Virginia e Zé Felipe: 'Toda vez...'

A coach Maíra Cardi compartilhou uma reflexão após a influenciadora Virginia Fonseca anunciar o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe

A coach e influenciadora digital Maíra Cardi usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para compartilhar uma reflexão após a influenciadora digital Virginia Fonseca anunciar o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe. No texto, ela confessou se sentir triste com a notícia do "fim de uma família".

" Toda vez que leio um recorte sobre uma separação, uma parte do meu coração vai junto... Imagino os sonhos, as certezas e os planos de tantas famílias sendo, em diferentes graus, abalados também.

A verdade é que não sabemos nada sobre essa vida. Mal compreendemos a nossa própria — quem dirá os sonhos, dores e decisões dos outros?", iniciou Maíra no texto compartilhado.

E ela continuou: "Nada do que acontece na vida alheia nos dá o direito de opinar. Nenhuma vida está livre de erros e tropeços. Se cada um cuidasse da própria história com mais zelo, o mundo seria muito mais leve. Mas, infelizmente, estamos cada vez mais voltados para fora e menos conectados com o que se passa aqui dentro".

"Sim, eu fico triste quando vejo uma notícia sobre o fim de uma família. Porque esse recorte quebra o final feliz que tantos sonharam — inclusive quem apenas assiste de longe, torcendo por um “e viveram felizes para sempre”. Ainda assim, não me vejo no direito de julgar. Precisamos de menos abutres da felicidade alheia na internet — e de mais empatia, silêncio e compaixão", finalizou.

Texto compartilhado por Maíra Cardi no Instagram

Virginia esclarece sobre o término

Após o anúncio da separação, Virginia reapareceu nas redes sociais e explicou: No português mais claro: só não estamos beijando e [tendo relações sexuais]. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua", garantiu a influenciadora, que avisou: "Não esperem briga, confusão. Não esperem a gente chegando em casa, loucos com as roupas, um saindo da casa". Veja o relato completo!

