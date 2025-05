Luana Piovani posta reflexão após separação de Virginia e Zé Felipe: 'Quem sabe'

A atriz Luana Piovani compartilhou uma reflexão sobre Virginia e Zé Felipe após o ex-casal anunciar a separação; entenda

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 28, para compartilhar uma reflexão a respeito de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Os dois, que estavam juntos há cinco anos, surpreenderam o público ao anunciarem a separação na noite de terça-feira, 27.

Em seu perfil oficial, Luana, que recentemente trocou farpas com o filho de Leonardo, repostou um vídeo de outro influenciador opinando sobre o estado emocional de Virginia em meio aos últimos acontecimentos, incluindo a CPI das Bets.

Na legenda, a atriz refletiu: "Olha, alguém desses milhões que seguem esses limítrofes manda esse vídeo, quem sabe eles não fazem uma escolha melhor e tem chance de ter um futuro feliz ".

O anúncio do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe foi compartilhado pelo ex-casal nas redes sociais. No texto, a apresentadora do SBT ressaltou que os dois seguem torcendo pelo outro, agora juntos como amigos, em prol dos três filhos.

" Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente", escreveu Virginia em um trecho.

Piovani posta reflexão após divórcio de Virginia e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Assessoria se pronuncia sobre separação de Virginia e Zé Felipe

A separação de Virginia e Zé Felipe está movimentando as redes sociais desde a noite desta terça-feira, 27. Após anunciarem o fim do casamento, os famosos levantaram suspeitas de que tudo seria uma brincadeira com os fãs.

Afinal, a empresária estava em Paris, na França, para um lançamento de sua marca e foi para Portugal acompanhar o até então marido em um show. Antes de publicarem o anúncio do fim, ela até chegou a postar o conhecido "fomos" deles se beijando antes de dormirem.

Apesar de parecer mentira e dos fãs não quererem acreditar na separação, a assessoria deles confirmou que não estão mais juntos e que não se trata de uma brincadeira. " Não é marketing ", disse a assessoria para Fábia Oliveira.

Leia também: Como Virginia Fonseca e Zé Felipe se conheceram? Relembre a história de amor do ex-casal