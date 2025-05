Virginia curte texto sobre sua separação e entrega: 'Ainda tem planos'

Após anunciar fim de seu casamento com Zé Felipe, Virginia curte reflexão de André Vitor sobre decisão em terminar a relação com o cantor; veja

Após anunciar o fim de seu casamento com Zé Felipe, na noite desta terça-feira, 27, Virginia Fonseca curtiu uma postagem sobre o término. Na rede social, a influencer deixou um like na postagem do escritor cristão André Vitor.

No post, o conferista refletiu sobre a decisão do casal e aproveitou para falar sobre os planos de deus para eles. Ao ver o texto, a empresária deixou seu like e mostrou que gostou do que foi escrito sobre a situação que está vivendo com o pai de seus três filhos.

"Qualquer coisa dita longe da intimidade onde todos de fato sabem quem são, o que vivem e o que passam é mero julgamento dos espectadores da Vida “dos sonhos” que as redes sociais todos os dias coloca na vitrine! Contudo quis vir aqui SEM JULGAMENTO para considerar coisas que possam edificar alguém… O Zé Felipe e a Virginia são(ainda não vou conjugar no passado) um casal extremamente jovem, lindos, com 3 filhos maravilhosos, bem sucedidos profissionalmente e com inúmeras oportunidades raras de viverem tantas coisas que muitos sonham, contudo nos desgastes do dia a dia (que todo casal passa), na falta de ambientes(mesas) de crescimento, na ausência de melhores conselheiros/mentores por perto e sendo atropelados pela rotina que pede tanto deles diariamente…", disse.

"Podem ter naufragado no mar desses desafios, mas Minha oração é que Deus dirija eles em cada decisão com Sabedoria e Maturidade afinal eles sempre comunicaram ter uma parceria incrível e um relacionamento leve (mesmo passando pelas turbulências)! Acredito que eles pensaram muito pra tomar essa decisão mas não a vejo como uma PALAVRA FINAL porque Deus AINDA TEM PLANOS PARA ESSA FAMÍLIA! Planos de Paz e de Novos Caminhos ainda mais sábios e altos!", falou.

"E por fim, esse Post tem o intuito de trazer essa principal reflexão: - GENTE PRECISA DE GENTE e quanto Maior Você se tornar mais será importante você se cercar de pessoas sábias que te aconselhem, espirituais que orem por você, saudáveis emocionalmente que te dêem suporte e Preciosas ao ponto de sempre te ajudarem a manter sua Essência, sua paz e suas Alianças! E em toda situação e circunstância sempre lembre: - A VISÃO É O COMBUSTÍVEL DA PERMANÊNCIA!”, declarou.

Antes de anunciarem a separação, Virginia Fonseca e Zé Felipe fizeram uma viagem sozinhos para o Japão. Na ocasião, eles chegaram até a fazer uma tatuagem para simbolizar o amor deles.

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

