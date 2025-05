Menino ou menina? Grávida, Maíra Cardi descobre o gênero do bebê

Maíra Cardi dispensa o chá revelação e descobre o gênero do terceiro filho de um jeito intimista e prático. Assista

A coach Maíra Cardi e o influenciador financeiro Thiago Nigro já descobriram o gênero do primeiro filho juntos. A revelação foi feita de forma prática e intimista na mansão da família e ela gravou tudo para as redes sociais.

Maíra contou que não sentiu vontade de fazer um chá revelação com festa e decidiu descobrir o gênero do bebê de forma simples. Uma amiga viu o resultado do exame e foi até o shopping para comprar uma roupa de bebê rosa ou azul. Então, o casal abriu a caixa e encontrou a roupinha na cor do sexo do bebê.

Maíra e Thiago vão ser pais de uma menina! Os dois receberam uma roupa na cor rosa e ele ficou em choque com a novidade. "Eu estou chocado. Eu imaginava que Deus ia dar mais uma mulher na casa”, disse ele.

Enquanto isso, Maíra já torcia para ser uma menina. "Eu queria menina porque acho que ele tem cara de pai de menina, ele é delicado, é prestativo, é paciente. A gente fica nesse impasse”, contou.

Vale lembrar que Maíra já é mãe de Lucas e Sophia, frutos de relacionamentos anteriores.

Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução / Instagram

O aborto de Maíra Cardi

Maíra Cardi sofreu um aborto no início da gestação anterior. Ela anunciou que estava grávida em dezembro de 2024, mas sofreu o aborto espontâneo em janeiro de 2025. Ela disse que o coração do feto parou de bater de repente.

Poucos dias depois, o influenciador digital Thiago Nigro emocionou ao escrever um texto sobre a dor de perder um filho. “Quando eu e Maira casamos, antes mesmo de nos encostar, eu perguntei: Você topa ter mais 2 filhos comigo? Ela aceitou. Quase 2 anos depois, tive um dos dias mais felizes da minha vida. Ela veio até mim, e me presenteou: ‘Amor, estamos grávidos’. Foi tanto para mim, que eu fiquei sem reação. Eu só pensava em como Deus foi bondoso comigo. Me agraciou com tantas coisas, e agora, com uma família ainda maior. Eu pensava que seria menino. Sonhava em colocar ele para jogar tênis, levar para brincar, ser meu parceirinho”, disse ele.

E completou: “Foram tantas noites que eu me deitava perto da barriga da Maira e conversava com ele. Tantos os planos que fazíamos, e tantas eram as orações e bençãos que aconteciam. Lembro a primeira vez que ouvi seus batimentos. O médico me perguntou: ‘Está preparado?. E eu comecei a ouvi-lo. Meus olhos encheram de lágrimas. Era uma vida. Que coisa impressionante. O ser humano é incrível. Os sonhos são poderosos. Há alguns anos atrás, a minha prioridade era clara: primeiro, o trabalho; depois, a família; e, em terceiro, a saúde. A vida me mostrou que eu a estava vivendo de cabeça pra baixo. Entendi então que Deus estava no controle de tudo e deveria ser minha prioridade se eu a quisesse viver de verdade - e quisesse construir uma família de princípios”.

“Logo depois, viria minha família. Então o trabalho e logo depois a saúde, que me sustentaria durante a longevidade. Meu filho representava a materialização disso tudo. De tudo que eu imaginava, idealizava e sonhava. Infelizmente, há alguns dias, fomos no pronto-socorro e, lá, a médica de plantão nos deu uma má notícia - ela não sabia como a entregar, gaguejava: ‘O coração não está mais batendo’. Dali, um processo de dor e reflexão começou. Choro, desespero, ansiedade. Por que isso aconteceu?”, questiona.

Por fim, ele refletiu: “Hoje, colocando a cabeça no lugar, vejo que tive muitas reflexões. A todos vocês que me mandaram mensagem, meu muito obrigado. E como pensamento final: passamos por muitos testes em nossa vida, mas não podemos parar. Na verdade, podemos. Mas não devemos. Deus apareceu para mim há quase 6 anos. E hoje é um teste de fé. Não tenho todas as respostas, mas sei que o que aconteceu teve um sentido. Eu nunca vou saber o futuro, mas Deus sabe como seria. E eu confio nele. Ele sabe de todas as coisas. Mantenho a minha fé, junto de meus aprendizados que levarei para a vida. Obrigado por sua breve passagem por aqui, filho”.

