Saiba o valor do resort de luxo em que Maíra Cardi está na Suíça

O casal Maíra Cardi e Thiago Nigro escolheu hospedagem exclusiva com custos altos e compartilhou bastidores da experiência nas redes sociais

Maíra Cardi e Thiago Nigro vivem uma temporada marcada por luxo e experiências exclusivas durante uma viagem à Europa. O casal, que espera o primeiro filho juntos, escolheu a Suíça como destino inicial e surpreendeu os seguidores ao mostrar detalhes da estadia no Bürgenstock Resort Lake Lucerne, um dos hotéis mais sofisticados e caros do continente.

Localizado em uma área montanhosa com vista para o lago Lucerna, o resort cinco estrelas é conhecido por atrair milionários e celebridades. Para a próxima semana, a diária mais simples não sai por menos de R$ 8 mil, mas valores acima de R$ 100 mil podem ser cobrados por suítes exclusivas que incluem serviços personalizados e experiências privadas.

Uma viagem cercada por luxos

Em um vídeo no TikTok, onde tem compartilhado detalhes da viagem, Maíra mostrou a nota de um jantar que ultrapassou R$ 7 mil e comentou sobre os preços elevados do cardápio. Thiago, conhecido como Primo Rico, entrou na brincadeira ao comparar itens básicos: “Uma salsicha custa R$ 175 e seis sashimis chegam a R$ 480. Vai arriscar pedir e depois ter que lavar prato para pagar?”, ironizou.

Em outra publicação, Maíra revelou que um café da manhã simples, com ovos, café e frutas, custou cerca de R$ 1 mil. Segundo o casal, os gastos com a viagem já somam mais de R$ 1 milhão, incluindo passagens aéreas que teriam custado aproximadamente R$ 200 mil.

Após a passagem pela Suíça, o casal seguirá para a Grécia, encerrando uma viagem marcada por momentos de exclusividade e gastos milionários. A influenciadora aproveitou para afirmar que deseja compartilhar apenas parte da experiência, mantendo a chegada da primeira filha em clima mais reservado.

Maíra comentou que tem recebido muitas mensagens sobre o resort, destacando que o local é conhecido por abrigar eventos exclusivos e proporcionar experiências personalizadas para cada hóspede. A influenciadora ressaltou que o destino foi escolhido para celebrar uma fase especial da vida do casal e que pretende aproveitar cada momento dessa etapa com discrição.

