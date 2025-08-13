CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Grávida, Maíra Cardi comenta sobre nome da filha e rejeita sugestão do médico: 'Cafona'
Bebê / maternidade

Grávida, Maíra Cardi comenta sobre nome da filha e rejeita sugestão do médico: 'Cafona'

A empresária e influenciadora Maíra Cardi está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 13/08/2025, às 07h41

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maíra Cardi e Thiago Nigro
Maíra Cardi e Thiago Nigro - Foto: Reprodução/Tik Tok

A empresária e influenciadora Maíra Cardi está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro. Neste terça-feira, 12, ela compartilhou um vídeo com detalhes da gestação e revelou que o casal ainda não decidiu o nome da bebê, mantendo o apelido carinhoso de Bolota.

Durante mais uma consulta, o médico quis saber se o nome já havia sido definido. A decisão, porém, ainda não foi tomada: Thiago cogita chamá-la de Lídia, nome que Maíra recentemente classificou como “nome de velho”. Por isso, a influenciadora contou que, por enquanto, ela continua sendo chamada pelo apelido de Bolota.

Na sequência, o médico sugeriu que os dois misturassem seus nomes, mas Maíra rejeitou a ideia: “Aí, eu acho cafona”. E o profissional sugeriu: “Maitê, de Maíra e Nigro?”. Mas a famosa não aprovou. Thiago então voltou a defender o nome que deseja: Lídia. A empresária, porém, voltou a criticar a sugestão.

Em tom de brincadeira, ele disse que poderia registrar o nome no cartório, já que a função fica a cargo do homem. Mas Maíra rebateu: “Você nem entra em casa. Fica pra fora mesmo”. Apesar da indecisão atual, Maíra acredita que, até o fim da gestação, eles vão escolher um nome: “Tenho certeza de que vai aparecer”. Veja o vídeo completo: 

@cardinigro Está tudo bem com a BEBÊ? Discussão sobre o NOME da nossa filha #MairaCardi#CardiNigro#ThiagoNigro#PrimoRico#Gestação#Gestante#Gravida#Bebe#Consulta#Medico#CapCut♬ som original - Cardi Nigro

Filhos de Maíra Cardi

Vale lembrar que Maíra Cardi também é mãe de Lucas Cardi, fruto do primeiro casamento com o empresário Nelson Rangel.  Além de Sophia Cardi, de 6 anos, que é fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar.

Leia também: Maíra Cardi revela desejo inédito na gravidez: 'Nunca comi e estou comendo'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

maíra cardiThiago Nigro
Mayra Cardi Mayra Cardi   

Leia também

Fofura!

Filha de Tom Cavalcante com Antonella na maternidade - Reprodução/Instagram/ @izacosta_1

Filha de Tom Cavalcante mostra a herdeira recém-nascida em fotos encantadoras

Iguais!

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Helena, filha de Neymar, é a cara da tia! Compare a foto das duas

Clone!

Alexandre Pato posta foto com o filho - Foto: Reprodução/Instagram

Alexandre Pato posta foto com o filho e aponta semelhança curiosa

maternidade

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid com a filha, Antonella - Foto: Reprodução/Instagram/@izacosta_1

Após o parto, filha de Tom Cavalcante exibe decoração e lembrancinhas de maternidade

9 meses

Viih Tube mostra festa temática do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube mostra as fotos da festa de mesversário de Ravi: 'Nosso maior guerreiro'

Está bem!

Nadja Haddad revela que o filho pegou doença viral - Foto: Reprodução / Instagram

Nadja Haddad revela que o filho pegou doença viral: 'Uma novidade'

Últimas notícias

Narcisa TamborindeguySaiba quanto custa para alugar um dos apartamentos de Narcisa Tamborindeguy
Amizade de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank não é mais a mesmaSuposto motivo para afastamento de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank é revelado
Jessica Córes posa com Ju MoraesAtriz de 'Verdades secretas' posa em clima de romance com cantora baiana
Astro de História de Amor morreu aos 59 anosAtor global de História de Amor morreu aos 59 anos após três paradas cardíacas
Arlindo CruzFamília de Arlindo Cruz compartilha mensagem comovente após velório: 'Para sempre'
Deborah SeccoDeborah Secco aposta em 'ouro biológico' e especialista explica: 'Vem do próprio corpo'
Filha de Tom Cavalcante com Antonella na maternidadeFilha de Tom Cavalcante mostra a herdeira recém-nascida em fotos encantadoras
Maíra Cardi e Thiago NigroGrávida, Maíra Cardi comenta sobre nome da filha e rejeita sugestão do médico: 'Cafona'
Camila Queiroz e Klebber Toledo se conheceram nas gravações de Êta Mundo Bom!Casamento de atores aconteceu por influência de equipe de novela; Descubra qual
Virginia faz reflexão após revelação bombásticaVirginia faz reflexão após revelação bombástica sobre reconciliação com Zé Felipe
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade