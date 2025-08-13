Grávida, Maíra Cardi comenta sobre nome da filha e rejeita sugestão do médico: 'Cafona'

A empresária e influenciadora Maíra Cardi está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro

A empresária e influenciadora Maíra Cardi está à espera de sua terceira filha, fruto da união com o empresário Thiago Nigro. Neste terça-feira, 12, ela compartilhou um vídeo com detalhes da gestação e revelou que o casal ainda não decidiu o nome da bebê, mantendo o apelido carinhoso de Bolota.

Durante mais uma consulta, o médico quis saber se o nome já havia sido definido. A decisão, porém, ainda não foi tomada: Thiago cogita chamá-la de Lídia, nome que Maíra recentemente classificou como “nome de velho”. Por isso, a influenciadora contou que, por enquanto, ela continua sendo chamada pelo apelido de Bolota.

Na sequência, o médico sugeriu que os dois misturassem seus nomes, mas Maíra rejeitou a ideia: “Aí, eu acho cafona”. E o profissional sugeriu: “Maitê, de Maíra e Nigro?”. Mas a famosa não aprovou. Thiago então voltou a defender o nome que deseja: Lídia. A empresária, porém, voltou a criticar a sugestão.

Em tom de brincadeira, ele disse que poderia registrar o nome no cartório, já que a função fica a cargo do homem. Mas Maíra rebateu: “Você nem entra em casa. Fica pra fora mesmo”. Apesar da indecisão atual, Maíra acredita que, até o fim da gestação, eles vão escolher um nome: “Tenho certeza de que vai aparecer”. Veja o vídeo completo:

Filhos de Maíra Cardi

Vale lembrar que Maíra Cardi também é mãe de Lucas Cardi, fruto do primeiro casamento com o empresário Nelson Rangel. Além de Sophia Cardi, de 6 anos, que é fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar.

