Maíra Cardi cancela renovação de votos na Grécia e explica decisão: 'Não tinha como'

A influenciadora digital Maíra Cardi explicou o motivo de não realizar a renovação de votos com Thiago Nigro na Grécia e anunciou a nova data

Maíra Cardi usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para revelar que precisou cancelar sua renovação de votos com Thiago Nigro que iria acontecer na Grécia.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital, que está à espera da primeira filha com o empresário, que se chamará Eloáh, explicou que a decoração estava toda pronta, mas outras coisas acabaram não saindo conforme o planejado, por isso ela decidiu adiar a celebração para o próximo mês.

"A grande questão é que eu não casei. Fiz fotos, fotos maravilhosas, fotos de uma noiva grega… mas essa noiva não tinha noivo… Eu estou impecável, a maquiagem deu certo, o cabelo impecável, mas cadê o noivo? Pois é, não rolou… Pensa numa noiva grega maravilhosa, com uma bolotinha na barriga, linda, naquelas escadarias brancas. Era eu! Eu nunca vi vestido tão lindo e tão grego. Mas o terno do noivo não chegou", relatou ela, que mais cedo expôs um problema que teve com seu vestido de noiva.

"Ele foi chegar agora à noite, quando o casamento já tinha acabado, a decoração já tinha murchado, o alto-mar já tinha naufragado, e, para piorar, eu arrumei um plano B e arrumei uma roupa para ele. Ele levou a roupa? Não. O noivo esqueceu a roupa. Ele lembrou de fazer a barba? Não, não fez a barba. Logo, eu entendi que não poderia casar. Então, o casamento ficou para o mês que vem. Pena que não casei, mas casarei. Para vocês, meus seguidores, é isso: eu resolvi casar no mês que vem, porque aqui eu não casei", acrescentou.

"Gente, agora é sem brincadeira. Arrumei um casamento, decorei o barco em alto mar, programei tudo, fotógrafa, videomaker, maquiadora que veio lá de Cuiabá, vestido que veio lá de Cuiabá, roupa do noivo, tudo. Mas casei? Não casei. Deu certo? Não deu certo. Mas eu fiz umas fotos lindas gregas, no meio das casinhas, né, aquelas coisas que a gente gosta de fazer, fiz, só que sem noivo. E aí, eu não quis renovar o voto com ele de qualquer jeito. Eu queria que ele tivesse na mesma altura. Aí, para piorar, ele esqueceu a segunda roupa, gente. Eu fui olhar para ele, não tinha feito barba. Ah, não. Não tinha como. Eu falei: "Ah, não, amor, você tá de sacanagem. Vamos jogar isso para o mês que vem". Mês que vem, vai ter uma festa de casamento de 5 dias", avisou.

"Ele quer? Ele não quer. Porque o Thiago não aguenta mais festa e não aguenta mais viajar, mas a gente vai fazer. Porque como não deu certo aqui, a gente vai fazer e serão cinco dias de renovação de votos. Serão cinco dias de festa. A gente vai fazer. Dia 6 de outubro a 10 de outubro. A gente vai levar todos os nossos amigos e vamos fazer essa renovação", completou.

Maíra Cardi expõe por que fechou a rede social da filha

Grávida de sua terceira filha, uma segunda menina, Maíra Cardi fez uma rede social para Eloáh Cardi Nigro nos últimos e acabou sendo questionada sobre Sophia, sua herdeira com Arthur Aguiar, não ter uma conta aberta no Instagram.

A coach, casada com Thiago Nigro, explicou que a menina tem um perfil com milhões de seguidores e que era bastante ativo, com vídeos e outras postagens. Contudo, a ex-BBB resolveu trancar o perfil por conta de alguns internautas. "Ela tem um Insta com mais de 1,5 milhões de seguidores, fazia vídeos, muitas fotos por lá. Mas eu fechei tem mais de um ano e meio, porque as pessoas estão muito doentes, uma pena", revelou a empresária.

