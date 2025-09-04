Maíra Cardi explica por que o nascimento da filha será antecipado: 'Não posso'

A influenciadora Maíra Cardi compartilhou novos detalhes da gestação de sua filha, Eloáh Cardi Nigro, de seu relacionamento com Thiago Nigro

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi compartilhou novos detalhes da gestação de sua filha, Eloáh Cardi Nigro, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Thiago Nigro. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 3, ela contou que a bebê nascerá com 38 semanas e que não vai esperar os sinais de que a filha está pronta para nascer, e explicou o motivo.

“Porque eu vou ter que ter a bebê com trinta e oito semanas… Eu descobri a trombofilia, e nela eu tenho que tomar uma injeção que eu não tenho a opção de não tomar, porque ela faz com que meu sangue fique ralo pra que ele não faça coágulo, para evitar que eu tenha uma parada cardíaca, uma embolia pulmonar ou um AVC”, iniciou.

“Só que eu corro sério risco de ter uma hemorragia. Por exemplo: eu não posso ter hemorragia, não posso sofrer um acidente ou ter que passar por uma cirurgia", continuou ela, que explicou que terá que ficar o dia anterior sem tomar a medicação para passar por uma cirurgia no dente.

Maíra ressaltou ainda que a medicação é essencial para preservar a vida da bebê. “Porque quando dá coágulo ele impede a entrada de sangue na placenta… A mãe toma a injeção para a bebê não morrer e depois do parto para ela não morrer. Então são dois momentos diferentes”, detalhou.

Por que a bebê vai nascer com 38 semanas?

E explicou: “Por que as trinta e oito semanas? É o ideal porque ela vai estar mais madura. Eu não posso esperar o momento dela, porque vai que ela nasce agora, daqui seis horas? Ou doze? Se eu tiver com efeito da injeção no corpo, eu morro. Eu não posso estar no efeito da injeção senão não posso ter o parto. Então por isso que eu tenho que ter antes da hora".

A escolha do nome da filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Em uma publicação nas redes sociais, o casal anunciou que a bebê se chamará Eloáh Cardi Nigro. Durante uma viagem pela Europa com a família, o casal contou ter recebido um direcionamento divino para escolher o nome da filha. Em um vídeo publicado nas redes sociais Maíra Cardi e Thiago Nigro compartilharam que, após orarem e pedirem sinais a Deus, foram conduzidos a dois nomes de mesmo significado bíblico, mas com grafias diferentes: Eloáh e Elohí.

No fim, decidiram que a bebê se chamará Eloáh Cardi Nigro. "Inclusive, foi um dos primeiros nomes que a Sophia falou [...] E aí, a gente botou significado na Bíblia e tanto Elohi quanto Eloah tem o mesmo significado que é de Deus ou Deus."

Segundo a revista Crescer, o nome tem origem na palavra hebraica "Elóah", que significa "Deus" ou "Deusa". Eloá transmite delicadeza, força e ligação com o divino, sendo uma escolha popular entre quem busca um nome único e com forte significado espiritual.

Vale lembrar que Eloáh é a primeira filha do casal. Maíra também é mãe de Sophia, de 6 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar, e de Lucas, de 24, filho de sua união com Nelson Rangel.

