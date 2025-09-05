Maíra Cardi expõe por que fechou a rede social da filha: 'Muito doente'

Após fazer uma rede social para sua filha com Thiago Nigro, Maíra Cardi expõe por que fechou a conta de Sophia Cardi; veja o que aconteceu

Grávida de sua terceira filha, uma segunda menina, Maíra Cardi fez uma rede social para Eloáh Cardi Nigro nos últimos e acabou sendo questionada sobre Sophia, sua herdeira com Arthur Aguiar, não ter uma conta aberta no Instagram.

A coach, que é casada com Thiago Nigro, explicou que a menina tem um perfil com milhões de seguidores e que era bastante ativo, com vídeos e outras postagens. Contudo, a ex-BBB resolveu trancar o perfil por conta de alguns internautas.

"Ela tem um Insta com mais de 1,5 milhoes de seguidores, fazia vídeos, muitas fotos por lá. Mas eu fechei tem mais de um ano e meio, porque as pessoas estão muito doentes, uma pena", revelou a empresária.

Ainda nos últimos dias, Maíra Cardi fez uma declaração para Sophia falando sobre as dificuldades que já passaram juntos. Recentemente, antes de viajar, a coach acompanhou a filha em uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas.

Maíra Cardi fala sobre ter fechado o perfil de Sophia Aguiar na rede social - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi fala sobre ter doença que matou a sua babá e seu filho

A coach Maíra Cardi compartilhou um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.

"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina. Veja o vídeo com o relato completo aqui!