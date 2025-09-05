Maíra Cardi tem imprevisto com vestido no dia de seu casamento na Grécia

No dia de seu casamento na Grécia com Thiago Nigro, Maíra Cardi tem imprevisto com seu vestido e também com a roupa do noivo
Já casada e grávida de sua primeira filha com Thiago Nigro, Maíra Cardi terá um casamento na Grécia nesta sexta-feira, 05. Após revelar que teria a cerimônia em alto mar, a famosa compartilhou em sua rede social que está enfrentando alguns perrengues antes do momento especial.
Primeiro, a ex-BBB viu seu vestido voar e parar na piscina. A peça precisou ser secada com secador e, logo em seguida, ela percebeu que o noivo não tinha terno. A empresária revelou que esqueceu de levar o look e que pediu que enviassem, contudo, roupas de Carnaval foram que chegaram ao hotel.
"Na vida real como ela é...", postou o vestido sendo secado após o acidente. "Bom dia para você que acordou no seu dia de noiva e seu vestido de noiva caiu na piscina com o vento!", mostrou o que aconteceu.
Maíra Cardi então falou sobre não ter um noivo. "Porque, o que acontece, eu esqueci o terno do noivo no Brasil aí eu mandei vir o terno e um sapato, do nada, chegou uma roupa de Carnaval aqui, aquela foi a encomenda, aí ele chega com um terno rosa na mão... Resumindo, por acaso, o noivo não tem terno, estamos procurando saber se está no navio, se está no avião, com quem que está... Como casarei? Não sei", relatou a situação engraçada.
É bom lembrar que a influenciadora está grávida de sua primeira menina com Thiago Nigro. Nos últimos dias, ela revelou o nome escolhido para sua terceira herdeira. Maíra Cardi já era mãe de Lucas Cardi e Sophia Cardi, ambos de relações do passado.
A coach Maíra Cardi compartilhou um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.
Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.
"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina. Veja o vídeo com o relato completo aqui!
