CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Noivas
  2. Maíra Cardi tem imprevisto com vestido no dia de seu casamento na Grécia
Noivas / Eita!

Maíra Cardi tem imprevisto com vestido no dia de seu casamento na Grécia

No dia de seu casamento na Grécia com Thiago Nigro, Maíra Cardi tem imprevisto com seu vestido e também com a roupa do noivo

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 07h02

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maíra Cardi tem imprevistos em casamento na Grécia
Maíra Cardi tem imprevistos em casamento na Grécia - Reprodução/Instagram

Já casada e grávida de sua primeira filha com Thiago Nigro, Maíra Cardi terá um casamento na Grécia nesta sexta-feira, 05. Após revelar que teria a cerimônia em alto mar, a famosa compartilhou em sua rede social que está enfrentando alguns perrengues antes do momento especial.

Primeiro, a ex-BBB viu seu vestido voar e parar na piscina. A peça precisou ser secada com secador e, logo em seguida, ela percebeu que o noivo não tinha terno. A empresária revelou que esqueceu de levar o look e que pediu que enviassem, contudo, roupas de Carnaval foram que chegaram ao hotel.

"Na vida real como ela é...", postou o vestido sendo secado após o acidente. "Bom dia para você que acordou no seu dia de noiva e seu vestido de noiva caiu na piscina com o vento!", mostrou o que aconteceu.

Maíra Cardi então falou sobre não ter um noivo. "Porque, o que acontece, eu esqueci o terno do noivo no Brasil aí eu mandei vir o terno e um sapato, do nada, chegou uma roupa de Carnaval aqui, aquela foi a encomenda, aí ele chega com um terno rosa na mão... Resumindo, por acaso, o noivo não tem terno, estamos procurando saber se está no navio, se está no avião, com quem que está... Como casarei? Não sei", relatou a situação engraçada.

É bom lembrar que a influenciadora está grávida de sua primeira menina com Thiago Nigro. Nos últimos dias, ela revelou o nome escolhido para sua terceira herdeira. Maíra Cardi já era mãe de Lucas Cardi e Sophia Cardi, ambos de relações do passado.

Maíra Cardi enfrenta perrengue com vestido - Foto: Reprodução/Instagram
Maíra Cardi enfrenta perrengue com vestido - Foto: Reprodução/Instagram
Maíra Cardi enfrenta perrengue em casamento na Grécia
Maíra Cardi enfrenta perrengue em casamento na Grécia - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi fala sobre ter doença que matou a sua babá e seu filho

A coach Maíra Cardi compartilhou um vídeo dando detalhes de como descobriu a doença que a fez perder seu primeiro filho com Thiago Nigro, Rafah, e que tirou a vida de sua babá após a profissional dar à luz, a trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

Explicando toda a história e dando seu testemunho, a ex-BBB falou que podia estar morta se não tivesse descoberto a condição. A empresária ainda explicou como funciona a doença e o motivo de ter que tomar injeções durante e depois da gravidez. Maíra Cardi também revelou que sua babá não havia tomado a medicação após o nascimento de sua bebê.

"Por mais que não entendamos os planos de Deus, tudo tem um porquê. O Rafah foi uma profecia, foi a cura, e para sempre estará dentro do meu coração", escreveu na legenda do vídeo, em que detalhou toda sua história de perda, descoberta e tratamento para conseguir estar grávida novamente, agora, de uma menina. Veja o vídeo com o relato completo aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

maíra cardiThiago Nigrocasamento maíra cardi

Leia também

Casamento do ano

Casamento de Becca Bloom e David Pownall - Foto: Reprodução / Instagram e Tiktok; @josevilla

Casamento de Becca Bloom: Todos os detalhes do dia milionário da TikToker

Apaixonados!

Leticia Vieira interpreta Gilda em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Instagram

Vai casar! Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, anuncia noivado. Saiba quem é o eleito

Casamento

Gustavo Marsengo e Laís Caldas - Foto: Reprodução / Instagram

Veja o convite para os padrinhos do casamento dos ex-BBBs Laís e Gustavo

CASAMENTO

Gabriela Versiani e Murilo Huff - Foto: Reprodução/Instagram

Vai casar! Gabriela Versiani anuncia noivado com Murilo Huff e exibe sua aliança

vai casar!

Camila Pitanga - Foto: Reprodução/Globo

Camila Pitanga revela que está noiva e conta como foi o pedido: 'Chorava'

Preparativos

Maíra Cardi mostra spoiler de vestido de noiva para renovar os votos - Foto: Reprodução / TikTok

Maíra Cardi revela detalhes do vestido de noiva para renovar os votos com Thiago Nigro

Últimas notícias

Rei Charles III e príncipe HarryAs 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III
Filha de Ana Maria Braga faz reflexãoFilha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'
Regina Duarte precisou usar uma cadeira de rodas durante uma visita por conta de uma bolha no dedinho do péRegina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
Tiago Barnabé realizou um Transplante Capilar Técnica FUE Método FullgraftingTiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'
Zé Felipe mostra momento com os filhosCom Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos
Debora Bloch come com homenagem para Jonas BlochDebora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'
Nanci GilFilha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’
Carlo AcutisQuem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?
Renata Salatini tem trajetória de sucesso no agroDe sonho adiado a realização plena: Renata Salatini rompe barreiras no agro e tem trajetória inspiradora
Gigi Grigio, Ademara, Bia Ben, Solano, Mari Gonzalez, Torloni e Marcela Fetter aos pés da SamaúmaDia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade