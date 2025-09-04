Maíra Cardi revela que vai se casar com Thiago Nigro na Grécia: 'Ele nem sabe'

De férias na Grécia, a influenciadora digital Maíra Cardi contou que vai se casar mais uma vez com o empresário Thiago Nigro

Maíra Cardi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para dividir uma novidade com seus seguidores. Curtindo alguns dias de lazer em Mykonos, na Grécia, ao lado do marido, Thiago Nigro, a influenciadora digital revelou que os dois vão se casar mais uma vez nesta sexta-feira, 5, dia que ela completa 42 anos.

Nos vídeo postado nos Stories, Maíra aparece usando um biquíni verde e encostada no amado. Ao falar sobre a bela paisagem que eles estavam admirando, ela falou sobre a cerimônia. "Sabia que a gente vai casar amanhã?", disse ela.

A famosa, então, filmou o rosto de Thiago, que logo reagiu: "Está dando spoiler já para a galera?", questionou ele. "Aguardem", acrescentou ela. "É isso, olha só, todo ano vamos casar", avisou o empresário.

Em seguida, Maíra revelou que o marido ainda não sabe muitos detalhes da cerimônia de casamento. "Mas não é um casamento qualquer, é um casamento na Grécia, no meio do mar. Ele nem sabe, ele tá sabendo muito por cima os detalhes", acrescentou.

Thiago ainda lembrou que o casamento vai acontecer no dia do aniversário da esposa. "E amanhã tem mais uma coisa também", disse ele. "Qual?", questionou a influenciadora digital. "Amanhã é o aniversário de alguém", respondeu. "Ah é, amanhã é meu aniversário. Eu tinha esquecido", falou Cardi aos risos.

Maíra e Thiago se casaram em agosto de 2023 em absoluto segredo. O Aconteceu no interior de São Paulo e as pessoas presentes não puderam fazer nenhum registro da cerimônia, já que celulares não foram permitidos durante o momento. Ao completarem um ano de união, eles renovaram os votos de casamento com um piquenique luxuoso em um resort em Ibiúna, em São Paulo.

Vale lembrar que Maíra e Thiago estão à espera da primeira filha, que se chamará Eloáh. Ela também é mãe de Sophia, de seis anos, de sua relação com o ator Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi, de um outro relacionamento.

A influenciadora digital e coach fitness Maíra Cardi compartilhou novos detalhes da gestação de sua filha, Eloáh Cardi Nigro, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Thiago Nigro. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 3, ela contou que a bebê nascerá com 38 semanas e que não vai esperar os sinais de que a filha está pronta para nascer, e explicou o motivo.

"Porque eu vou ter que ter a bebê com trinta e oito semanas… Eu descobri a trombofilia, e nela eu tenho que tomar uma injeção que eu não tenho a opção de não tomar, porque ela faz com que meu sangue fique ralo pra que ele não faça coágulo, para evitar que eu tenha uma parada cardíaca, uma embolia pulmonar ou um AVC. Só que eu corro sério risco de ter uma hemorragia. Por exemplo: eu não posso ter hemorragia, não posso sofrer um acidente ou ter que passar por uma cirurgia. Porque quando dá coágulo ele impede a entrada de sangue na placenta… A mãe toma a injeção para a bebê não morrer e depois do parto para ela não morrer. Então são dois momentos diferentes", detalhou.

"Por que as trinta e oito semanas? É o ideal porque ela vai estar mais madura. Eu não posso esperar o momento dela, porque vai que ela nasce agora, daqui seis horas? Ou doze? Se eu tiver com efeito da injeção no corpo, eu morro. Eu não posso estar no efeito da injeção senão não posso ter o parto. Então por isso que eu tenho que ter antes da hora", explicou.

