A cantora sertaneja Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa, surge irritada em vídeo viral nas redes sociais ao criticar a atitude de um segurança; vídeo

A cantora sertaneja Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa, viralizou ao surgir em um vídeo, que circula as redes sociais, dando uma bronca em um segurança durante show . O momento aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 30, em Senador Canedo, Goiás. Na ocasião, ela defendeu seu pai, Marcos César, ao perceber que os seguranças estavam tentando tirar ele e amigos dela da área VIP, próxima ao palco.

"Aqui na minha frente estavam todos os meus convidados e pessoas que eu amo do fundo do meu coração. Eu sei que vocês tem que fazer o trabalho de vocês, que é a segurança, mas não tirem meu pai de onde ele está não. Só peço respeito. Respeitem minha família e meus amigos", pontuou.

Confira, abaixo, o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Disseram (@disseram)

Maiara e Maraisa recebem mãe de Marília Mendonça em show

Nesta sexta-feira, 30, inclusive a dupla Maiara & Maraisa emocionou os fãs ao receber a mãe da cantora sertaneja Marília Mendonça (1995-2021) em um show delas. Na ocasião, Ruth Moreira é abraçada pelas gêmeas durante uma das canções.

O encontro entre as três chamou a atenção pois demonstra que elas colocaram um ponto final no desentedimento que tiveram em 2024. Isso porque Maiara e Maraisa, melhores amigas de Marília Mendonça, não aceitaram participar do tributo This Is Marília Mendonça, que aconteceu em 2024 em São Paulo.

Na época, dona Ruth ficou bastante chateada com a decisão delas e até chegou a parar de segui-las nas redes sociais. João Gustavo, irmão de Marília, também ficou sentido com a situação e alfinetou as cantoras:

"Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer com que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só".

Leia também: Engordou? Maiara surge com a silhueta diferente em foto com look mínimo