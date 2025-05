Maiara e Maraisa recebem mãe de Marília Mendonça em show após polêmicas

Maiara e Maraisa se emocionaram ao abraçarem mãe de Marília Mendonça no palco; dupla e Ruth haviam se estranhado em 2024

As cantoras Maiara e Maraisa emocionaram os fãs na madrugada desta sexta-feira, 30, ao receberem a mãe de Marília Mendonça (1995-2021) em um show da dupla. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível notar que dona Ruth Moreira é abraçada pelas irmãs gêmeas durante uma das canções.

Além de Ruth, quem também participou do momento emocionante no palco foi Almira, mãe da dupla sertaneja. As quatro apresentaram a música 'Quero Você do Jeito Que Quiser', do projeto 'Patroas', feito pelas três cantoras. No registro, também é possível notar que Maiara, Maraisa e a mãe de Marília não conseguiram segurar as lágrimas.

O encontro entre as três coloca de vez um ponto final no desentendimento que tiveram em 2024. Para quem não acompanhou, Maiara e Maraisa, melhores amigas de Marília Mendonça, não aceitaram participar do tributo 'This Is Marília Mendonça', ocorrido em 2024 em São Paulo.

Na época da polêmica, dona Ruth Moreira ficou bastante sentida com a recusa das gêmeas e até chegou a parar de segui-las nas redes sociais. João Gustavo, irmão de Marília, também se mostrou chateado com a situação e alfinetou as cantoras: "Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer com que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só".

Onde tiver Maiara e Maraisa, sempre terá Marília Mendonça pic.twitter.com/UmegTaSsxm — mali (@IandMeM) May 30, 2025

Maiara esbanja boa forma ao curtir dia de descanso

Recentemente, Maiara arrancou suspiros dos seguidores ao publicar novos registros nas redes sociais. Dupla de Maraisa no sertanejo, a artista exibiu a boa forma enquanto aproveitava um dia de SPA em um hotel de luxo em São Paulo.

O emagrecimento de Maiara agitou as redes sociais nos últimos tempos, mas ela garantiu que está feliz com os resultados. "Quando eu estava gordinha, não prestava. Agora emagreci, estou com 45 quilos — graças a Deus bem alinhados — e o povo fica me arrumando um monte de doenças que não existem, que eu nem sei o nome. Eu estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita na minha vida e estou solteira", afirmou ela em um show em Teresina, no Piauí; confira os registros!

Leia também: Mãe de Marília Mendonça lembra reação ao ouvir desabafo do neto sobre a cantora: 'Primeira vez'