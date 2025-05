Engordou? Maiara surge com a silhueta diferente em foto com look mínimo

A cantora Maiara mostrou uma nova mudança em seu corpo após emagrecimento radical nos últimos meses. Veja como ela está

A cantora Maiara, dupla com Maraisa, está com novo visual. A estrela passou por um processo intenso de emagrecimento nos últimos meses e surpreendeu os fãs ao aparecer magérrima na web. Agora, ela começou a tornear suas curvas e já ostenta a nova silhueta.

Depois de eliminar gordura, a artista intensificou o seu foco em ganhar massa magra e já vê mudanças no corpo. Tanto que, nesta terça-feira, 6, ela surgiu com biquíni verde e deixou à mostra o corpo mais curvilíneo.

Atualmente, ela está com 45 kg, sendo que já pesou 85 kg, e seu objetivo é ganhar massa muscular. Assim, a estrela ostentou sua beleza na foto com look mínimo. A mudança aconteceu após ela mudar seus hábitos na alimentação e nos exercícios físicos.

Antes e depois de Maiara - Fotos: Reprodução / Instagram

Maiara revela que não toma mais remédios para dormir

Nos últimos meses, Maiara abriu o jogo sobre ter deixado de tomar remédio para dormir. Além de ter perdido muito peso, por conta de algumas mudança de hábitos, as alterações afetaram até seu modo de pegar no sono.

"Dormi mais do que a cama. Para quem não sabe, o Renato [terapeuta biomagnético Renato Braga] já sabe há muito tempo, vou contar um negócio para vocês. Durante muito tempo, fui adepta do remédio para dormir. E comecei um trabalho, já tem mais de um mês, né Renato? Para tirar os remédios de dormir. Tirei, só que agora vi que eu realmente não estava dormindo com os remédios", contou ela ao exibir o profissional que estava no local para fazer algumas terapias com ela.

