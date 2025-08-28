Lucy Ramos encanta ao compartilhar fotos com o marido e a filha: 'Lindos'

A atriz Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas com o marido, Thiago Luciano, e a filha, Kyara

Lucy Ramos explodiu fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao compartilhar novas fotos ao lado do marido e da filha.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece sorridente e também fazendo biquinho ao posar com Thiago Luciano e Kyara, que está com quatro meses. Ao dividir os registros encantadores, a artista brincou: "Se não for pra fazer biquinho em família a gente nem vai", escreveu ela na legenda da publicação.

O post recebeu diversas curtidas e elogios. "Lindos de viver!", disse a atriz Cris Vianna. "Família linda", escreveu a atriz Alexandra Richter. "Que amor", comentou uma seguidora. "Não aguento, muita fofura!", confessou outra. "Lindos. Deus abençoe sempre", falou uma fã. "Que misturinha mais linda, meu Deus", se derreteu mais uma.

Recentemente, Lucy Ramos compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece amamentando a filha, Kyara, e contou como está sendo essa fase da vida da herdeira, que está com quatro meses. "E esse tal de salto dos 4 meses é babado. Por aqui estamos vivendo intensamente: a pequena descobrindo que é um serzinho único, insegura com essa novidade e querendo ficar grudada no tetê", relatou a artista.

"O sono da noite cheio de despertares, as sonecas viraram uma luta e a irritação tá mais presente. É bem cansativo, mas é lindo acompanhar cada passou desse crescimento. É hora de ter muita paciência e lembrar que, pra eles, também não é fácil", completou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Lucy Ramos impressiona ao mostrar queda de cabelo no pós-parto

Nesta terça-feira, 26, Lucy Ramos impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar a quantidade de fios que está perdendo após o nascimento de sua primeira filha, Kyara, de quatro meses, fruto de seu casamento com Thiago Luciano.

A atriz compartilhou em seu perfil oficial um vídeo em que aparece lavando o cabelo e ao passar a escova, a quantidade de fios que caíram chamou bastante atenção. Ela explicou que além de usar produtos para o fortalecimento do cabelo, também está tomando vitaminas e cuidando da alimentação.

"A maternidade já levou meu sono, agora chegou levando os fios também. A queda capilar no pós-parto chegou com tudo por aqui… tô me cuidando aos poucos e criando meus rituais pra atravessar essa fase: tomando vitaminas, me alimentando bem e usando produtos que fortalecem os fios. É desafiador, mas também sei que é uma fase, que vai passar, e que o corpo tem seu tempo de se reencontrar. E vocês, lindezas, também passaram por isso? Ou estão passando?", escreveu ela na legenda.

Essa não é a primeira vez que Lucy fala sobre a queda de cabelo. No começo do mês, a atriz revelou que estava lidando com uma queda intensa de cabelo. "Eu sei que faz parte do pacote pós-parto... Mas ver tanto cabelo cair ainda me assusta", confessou a atriz, que ainda abriu uma caixinha de perguntas e pediu: "Alguma dica?", quis saber Lucy.

Leia também: Lucy Ramos se derrete em vídeo fofo da filha: 'Se mimar for crime'