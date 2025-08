Lucy Ramos desabafa sobre problema após o nascimento da filha: 'Ainda assusta'

A atriz Lucy Ramos usou as redes sociais para compartilhar que está passando por um problema capilar após o nascimento de sua filha

A atriz Lucy Ramos usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para compartilhar que está enfrentando um problema capilar após o nascimento de sua filha, Kyara, de 4 meses, fruto do casamento com Thiago Luciano. Na publicação, ela revelou estar lidando com uma queda intensa de cabelo, uma das consequências comuns do pós-parto

"Eu sei que faz parte do pacote pós-parto... Mas ver tanto cabelo cair ainda me assusta", confessou a atriz, que ainda abriu uma caixinha de perguntas e pediu: "Algum dica?", quis saber Lucy.

Story de Lucy Ramos no Instagram

Especialista explica

Em recente entrevista à Caras Brasil, Danielle Gitti - farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo, falou sobre a queda de cabelo no pós parto.

"Estima-se que até 40% a 50% das mulheres podem experimentar algum grau de queda de cabelo após o parto — o chamado eflúvio telógeno pós-parto — embora o eflúvio também possa ocorrer durante a gestação, especialmente em situações de estresse elevado. Além disso, esse tipo de queda pode acontecer em qualquer mulher submetida a fatores de estresse emocional ou físico intensos, não sendo exclusivo do período gestacional ou pós-parto", declarou a especialista

Mudanças no corpo

Recentemente, a atriz Lucy Ramos apareceu mostrando as posturas ao segurar a filha, e faz uma comparação entre a postura real e a ideal."Nosso corpo na maternidade é camaleônico, né? Está sempre se adaptando… Minha barriga agora segue compensando o peso de carregar um bebê o tempo todo. E a postura? Foi com Deus", escreveu a artista na legenda da publicação.

